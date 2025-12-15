LA POLÍTICA I EL FET ESPIRITUAL
El President de la Conferència Episcopal, Luis Argüello ha tornat a treure aquell feixisme que porta dins reclamant eleccions, moció de censura o qüestió de confiança pel Govern espanyol.
Des del Govern espanyol han respòs que els temps que els Obispes interferien a la política va acabar quan va començar la democràcia. Aquest personatge ha defensat el dret de l’esglèsia a opinar de política i sobre les relacions amb el Govern diu que nomes han estat dos temes, “El valle de los Caidos” i la pederàstia dins aquesta organització i trobar a faltar altres temes com per exemple la educació.
Realment, crec que no li falta raó en el fons, un Govern sense poder aprovar pressupostos, sense majories estables per tirar endavant les seves lleis i amb casos de corrupció que es van multiplicant per higiene democràtica te que donar la paraula a la ciutadania, és evident. De totes maneres no es pot barrejar la vida social i real amb la espiritualitat, en aquest cas Argüello trenca la neutralitat que qualsevol associació religiosa hauria de tenir amb la vida política i més quan tots sabem de qui han estat de bracet en el poder i ho van fer durant 40 anys sense cap mania al costat del Dictador i utilitzant la imposició com a eina de coacció.
Per altra banda la resposta del Goven, tampoc és real des del moment que un Estat laic com el defineix la Constitució manté uns privilegis per aquesta en concret i fins hi tot amb els impostos de tots via renda o via del mateix pressupost de tots, per tant això de començar la democràcia es una broma de mal gust.
En tercer lloc els temes que ens esmenta son El Valle de los Caidos, una vergonya per qualsevol democràcia que gairebé 50 anys desprès no sigui un memorial dels horrors de la dictadura i amb el Dictador cremades les seves restes i sense cap lloc físic de culte com ara, la pederàstia també li molesta, serà perquè la xarxa d’abusadors sexuals descoberta a l’Esglèsia catòlica no l’importa i de fet qualsevol altre entitat amb aquests crims hauria estat tancada i jutjat els culpables per acció o per omissió
Per últim vol parlar d’educació on l’esglèsia evidentment no hi ha de tenir cap paper. Sobretot amb la història i el seu paper. La espiritualitat falsa que ens volen vendre no te res a veure amb la racionalitat, les corrents de pensament, l’esperit critic i els fets provats.
Es la política i el fet espiritual.