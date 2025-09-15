LA PERSPECTIVA
M’ha cridat l’atenció com i sobretot en els actes de la Diada com a molts Ajuntaments en els moments més emocionals de cantar l’Himne per exemple o en actes multitudinaris com per exemple ahir en la Diada Castellera de Tarragona, entre les estelades o senyeres pertinents hi havia alguna bandera palestina.
La propaganda de certs grups sobretot a l’esquerra bàsicament per tapar algunes vergonyes internes sobre la causa Palestina, ha comportat que fins hi tot de grups que teoricament son independentistes i en el dia de màxima reivindicació barregin aquest tema com si sigues la mateixa lluita, i cal dir alt i clar que no ho és. Si agafessin aquesta tendència no hi hauria prou gent per tantes banderes que es podrien exhibir com per exemple Ucraïna, estats africans, d’Asia i d’altres on els crims i guerres son a l’ordre del dia i que encara que siguin causes totes elles molt tristes, no son la nostra causa, ni ho poden ser i encara menys quan nosaltres ja tenim la nostra propia causa que no pot perdre protagonisme per cap altre.
Em molesta profundament escoltar l’himne nacional i veure banderes palestines entre les nostres per exemple. Pot ser molt trist, pot ser impactant com moltes altres causes que es veu no donen rèdits polítics com ara aquesta, però mai poden ser una excusa per amagar les propies mancances i molt menys dels nostres partits que primer van renunciar a finalitzar la nostra causa, desprès han abraçat l’autonomisme dissimulat i ara pretenen amagar les misèries amb aquesta altra causa llunyana i oblidant les conseqüències que pot comportar aquesta manera de fer si algun dia torna a haver-hi una oportunitat i on plorarem per trobar suports internacionals i no crec que el de Palestina ens aporti massa cosa, el d’Israel segurament molt més. Cal deixar el lliri a la mà com fant tots els Estats en el seu propi benefici, cal madurar i sobretot veure la prioritat de l’objectiu per damunt del partit de torn.
Ahir un espectacle trist al final de la Vuelta a Espanya que crec per pur partidisme ha deixat una imatge lamentable barrejant política i esport, curiosament el que sempre ens han retret en l’època del procès, però esclar Catalunya no es Palestina. Els esportistes no en tenen cap culpa i que l’esforç dels guanyadors sigui privat del seu moment de reconeixement veritablement és molt injust pels mateixos esportistes que simplement son esportistes i no activistes.
La perspectiva del conflicte no és de rebut.