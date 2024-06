Sense categoria

En el dia de l’orgull LGTBI, la policia irromp a l’Ajuntament de Toledo per treure una bandera LGTBI per ordre de l’alcalde Popular amb l’argument que no es poden mostrar banderes al ple.

Primer va ser València, i ara Toledo, una croada absurda contra aquest moviment on els socialistes havien posat l’esmentat símbol i on finalment ha cridat les forces policials per la seva retirada. El PSOE diu que es una bandera que ens representa a tots i que defensa els drets humans. De fet s’ha demostrat que el 2021 el PP va treure la bandera espanyola per protestar contra els indults. De fet a València l’alcaldessa popular ha sortit de les critiques per no penjar la bandera dient que tampoc ho fa amb la bandera del càncer o l’Alzheimer per posar exemples.

Primer de tot cal dir que la utilització d’aquestes banderes per part dels partits ja es prou penosa ja que representen col·lectius que no son polítics o ideològics. També cal dir que utilitzar la mentida de Toledo quan l’hemeroteca l’ha desmentit i sense cap rectificació, és a dir la mentida per la mentida sense vergonya ja diu prou de que parlem. Aquesta bandera no ens representa a tots, en tot cas el col·lectiu que defensa, aquesta afirmació del socialisme a Toledo es demagògia total. Ja es prou trist que banderes defineixin l’orientació sexual que hauria de ser privada i lliure sense que ningú posi el nas allà on no toca.

A València posar el mateix nivell una orientació sexual lliure amb una malaltia ja ens diu de que parlem i com per alguns els segles no avancen i tot allò que surt dels seus estandards de vida que els vol fer oficials per tothom s’ha d’eliminar, una gran definició del que és el feixisme.

Aquesta persecució absurda ens mostra clarament com la imposició és el camí d’aquesta gent i no la lliure decisió de cada persona, és la persecució del feixisme.