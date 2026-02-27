LA PERSECUCIÓ DEL CATALÀ
La Conselleria d’Educació del País Valencià capitanejada pel PP ha presentat un canvi de currículum pel Batxillerat on preten eliminar tots els autors que no son valencians i restingir la dialectologia, deixant nomes les varietats valencianes i bandejant així el conjunt lingüistic català.
Posteriorment i davant el soroll ho van deixar en mans dels docents, cosa més que dubtosa, ja que apel·la a la seva militància. Un nou atac contra la unitat de la llengua i l’educació dels valencians, eliminant els autors catalans cosa per cert no fan en castellà, o autors andalusos com Lorca per exemple segueixen amb tota la validesa. Una censura dels nostres clàssics dictada pels polítics i la seva xenofòbica contra el català i que perjudicarà a l’alumnat evidentment. De fet les connexions catalanes i valencianes son infinites i dificilment és pot explicar nomes una part. Apart tractar el valencià com una llengua totalment independent del conjunt del català va contra tota norma filològica real.
Les principals universitats ja han manifestat que això amagaria la historia i presentaria un projecte totalment esbiaixat per l’alumnat i que com fins ara el currículum ha de parlar de català i espanyol i no substituir el primer per valencià, apart el problema a les PAU i la discriminació de la llengua i el criteri acadèmic consolidat.
El fanatisme cec del Govern valencià de Populars i suport de VOX no deixa la seva croada contra la llengua catalana i la seva imposició del castellà amb l’excusa del valencià. Concretament amb aquesta mesura perjudiquen greument als alumnes, cosa que ja demostren no els preocupa gens i imposen un currículum totalment esperpèntic on s’amaga la realitat i es retalla la cultura i el context social i polític que els alumnes haurien d’aprendre.
Primer van dividir la llengua amb un invent que fa posar les mans al cap a qualsevol filoleg i a partir d’aquí intentar eliminar el català de l’imaginari col·lectiu com si mai hagués existit i així retallant la propia historia i cultura del País Valencià que evidentment forma part de la cultura catalana i per tant quedarà totalment desvirtuat i els alumnes totalment perjudicats en el seu present i també futur per decisions polítiques d’una colla de fanàtics que la seva gestió nomes es basa en la lluita contra Catalunya i principalment la llengua amb decisions esperpèntiques com retirar revistes infantils en català de les biblioteques i ara aquest canvi fora de lloc.
