LA PARODIA DEL RACISME
En el partit de Champions League entre Benfica i R.Madrid a Lisboa i va haver un incident denunciat pel jugador Vinicius, sospitós habitual i que va dir que un jugador local li va dir “mono”, en un cas de racisme que la premsa afí al club blanc va airejar i unflar amb virulència.
De fet a les imatges i desprès de les provocacions del jugador de l’èquip blanc conegut per la seva falta d’esportivitat i la nul·litat dels seus valors al camp es veu un jugador amb la samarreta tapant la boca al seu costat, per tant no hi ha proves que això sigui tal com diuen, i simplement és la paraula d’un contra la de l’altre. El jugador del Benfica encara sense sanció ha estat de moment cautelarment sancionat amb no poder participar al partit de tornada, en una decisió difícil d’entendre i que un cop més altera les regles del joc i de pas afavoreix el de sempre un cop més.
Davant aquesta polèmica unflada mediaticament i dirigida per l’èquip blanc. Ja que sense proves no es pot acusar ningù de res i la diferent vara de medir sempre és decanta cap al mateix costat. De fet al darrer partit de lliga contra Osasuna, el jugador Rudiger, un altre sospitós habitual des de la banqueta i en un moment del joc on van empatar momentaniament es va burlar de la banqueta rival i del cabell pel-roig d’un jugador de l’èquip navarres i això no deixa de ser racisme, i ho es pel color de pell ho ha de ser pel color de pel. De fet si la cosa haguès estat a l’inrevès segur que seria motiu de portades i campanya mediatica contra el jugador.
Aquests fets tenen la seva importància relativa i malauradament veiem com hi ha un club que juga amb normes diferents i els seus jugadors amb menys valors com Vinicius o Rudiger per exemple tenen via lliure per fer el que vulguin sense perill de sanció i així aniriem trobant molts exemples de jugadors protegits i que amb un altre samarreta haguessin patit les conseqüències.
El més important és la banalització de la paraula racisme i l’us interessat que s’en fa. Ha passat de ser un menyspreu a algú o algun col·lectiu per caràcteristiques físiques, socials o culturals i que comporten desigualtat de drets i injusticia estructural a ser utilitzada per personatges sense valors com a coartada pels seus propis interessos i de manera victimista com seria el cas de Vinicius i la seva actitud sempre protegida.
La parodia del racisme.