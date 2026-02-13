LA PARODIA DEL PARLAMENT
El Parlament va donar suport ahir a un SMI (Salari Mínim interprofessional) català, però al mateix temps va rebutjar demanar traspassar la competència per poder fer-lo possible, en un nou acte de cara a la galeria i de burla a la societat catalana.
Era una moció d’Esquerra que ha anat endavant amb el suport de Junts, Comuns i la CUP I L’ABSTENCIÓ DEL PSC i AC, i el vot contrari de VOX i Populars i que pretenia augmentar el salari mínim d’acord amb el cost de la vida catalana. Alhora han rebutjat la proposta de Junts i la CUP per traspassar la competència i que Catalunya tingui un de propi, es dia sobre uns 14OO euros mensuals i no els 1200 actuals.
Junts ho argumentava dient que la gent es pugui guanyar la vida treballant i que el deure dels polítics es garantir que l’esforç dels ciutadans es tradueixi en sous dignes i serveis públics de qualitat amb salaris adequats al cost de la vida.
Una nova farsa d’una institució inútil dins l’autonomia espanyola. Tots entenem que si el cost de la vida és més alt a Catalunya que posem per cas Extremadura, el sou mínim també hauria de ser diferent en un cas i un altre per no crear diferències entre territoris. Espanya ja sabem que això no ho farà mai, per ells és un tot igual independentment de totes les variables. La uniformitat és el seu model. Dit això aprovar la mesura estètica de cara a la galeria i rebutjar demanar-ne el traspàs per fer-ho possible fa riure per no plorar i denota les prioritats dels nostres partits, uns per directament negar-se a millorar les condicions dels seus votants PP i VOX, altres per fer el mateix amb dissimul, vendre un relat i no ser efectiu el PSC i la resta per fer debats i votacions sobre temes que saben mai es podran dur a terme dins Espanya, per tant un engany en tota regla per vendre també el seu relat que ja coneixem massa.
Un nou episodi d’aquest cinisme sense fronteres dels nostres partits preocupats pel relat i no pels seus votants. Uns perquè no som la seva prioritat i altres que ja saben la solució i que la van tindre a la mà el 2017, la van rebutjar i ara demanen engrunes que mai aconseguiran nomes de cara a la galeria, no se que es pitjor.
Parlem de la parodia del Parlament.