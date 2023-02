LA PARODIA DE MIRIAM NOGUERAS

La portaveu de Junts al Congreso de Madrid ahir va fer un numeret d’aquells de vergonya aliena, retirant la bandera espanyola de la sala on atenia als mitjans i lògicament el gest ha provocat el preceptiu rebombori en una prova més del moment on ens trobem.

Abans de començar la roda de premsa l’ha apartada i davant les preguntes dels periodistes, ha dit que la tenia molt propera, i davant l’insistència que la bandera europea estava a la mateixa distància els ha dit que aquesta era molt xula i la representava. Lògicament ja les reaccions tant a les xarxes com en el nivell polític on ja s’ha demanat escarmentar la diputada per incomplir el reglament del Congreso i no respectar els símbols oficials aquells que representen els valors constitucionals expressats a la Constitució com han dit els Populars.

Realment, i encara que sigui per un cop, dono la raó al diputat Rufian, quan preguntat pel tema, els ha dit ironicament que era un gest molt útil, super útil. Ha encertat també i també que nomes sigui per un cop el representant de VOX dient que fa tres anys i mig que cobra del Congreso i justament ara aprop de les eleccions fa aquest numeret.

Cal aturar i denunciar aquesta farsa que ens persegueix fa 5 anys, aquesta renúncia a la independència i aquesta col·laboració amb l’Estat com si res hagués passat i amb un retorn a l’autonomisme més descarnat deixant la ciutadania catalana totalment amb un pam de nas. La diputada Nogueras ho te molt fàcil si no li agrada la bandera espanyola ni el que representa, evidentment ni ella ni el seu partit haver renunciat a participar en qualsevol institució espanyola que ja no hauria de reconeixer com autoritat. El que es cinisme, es col·labora amb l’Estat que ens reprimeix, cobrar el seu sou pertinent per això i desprès fer una parodia infantil com aquesta de cara a la galeria i que a aquestes alçades i amb tot el que hem viscut ja no representa absolutament res, més enllà de fer el ridícul. Nogueras hauria de saber que acceptar el seu rol vol dir complir les regles del lloc on guanya el sou.

Ja n’hi ha prou de fer passar vergonya a la societat catalana amb aquest baix nivell dels nostres polítics i com han deixat la dignitat al calaix retrocedint 10 anys enrere com si no hagués passat res. Aquests gests fan riure per no plorar i evidentment no es mereix la creu de Sant Jordi, una mica de dignitat.

Una nova parodia.