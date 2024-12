Sense categoria

Escoltar avui al President Illa fent una mena de balanç de l’any i escoltar la frase que Catalunya ha entrat en un canvi d’etapa fa mal però no va desencertat.

Curiosament avui Sanchez li hem escoltat una frase semblant i és un lema que es va repetint constantment com un mantra per la venda de la pacificació catalana i un nou cicle que vol superar tot allò que va comportar el 2017.

Realment, és la seva feina i governen a totes les institucions amb tots els seus mitjans per difondre aquest lema al seu favor. El cert i curiosament és que el canvi d’etapa l’han propiciat els nostres partits Junts, Esquerra i CUP. Ells i nomes ells van renunciar a culminar el procès aplicant el resultat del referèndum amb un moment que l’Estat ja no podia fer res per impedir-ho davant la comunitat internacional, i van fer marxa enrere, deixant a la societat catalana amb un pam de nas i començant precisament l’ètapa de la repressió que hem viscut, el 155 que ha empastifat les nostres institucions i per si no fos poc jugant al joc que l’Estat va proposar participant a eleccions fraudulentes i col·laborant amb l’Estat i l’autonomisme de sempre com si res hagués passat, oblidant el que haviem viscut com si res hagués passat i tornar més de 10 anys enrera sense vergonya i sense importar la desafecció de la ciutadania que s’ha traduït en una pèrdua de pes en totes les institucions com hem pogut comprova i fins hi tot regalant el Govern i la presidència de la Generalitat al representant del 155 a canvi de res, bé a canvi de mantenir molta gent col·locada pel partit republicà en aquest cas i nomes pel seu propi benefici com a partit.

Ells han fet la nova etapa, ja que els més de 2 milions de votants del SI en el referèndum no han desaparegut, segueixen allà, però cada cop més allunyats del joc de poders autonòmics dels seus partits que res tenen a veure amb la independència catalana i amb l’única esperança de veure fins on pot arribar el cinisme d’aquests dirigents i el futur amb foc nou per tornar a buscar una nova oportunitat que ara és veu llunyana.

La nova etapa.