LA NORMALITAT DE RODALIES
Quan un Estat te molt clar que el poder es centralitzat i que sobretot mai és pot cedir als catalans, i que des de Catalunya els partits estan més preocupats per emmascarar la situació que per una autèntica revolta passa el que passa amb Rodalies i on la gent és la damnificada d’uns i altres.
El Govern de Salvador Illa ha lligat el servei de Rodalia a RENFE Viatgers dos anys més. Desprès de 15 anys de buit legat, lliga el servei fins el 2028 ja que el contracte era caducat i no s’havia renovat. El traspàs parcial pactat la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya que també es propietat de Renfe en més del 50% hauria de substituir a Renfe Viatgers però encara no te la burocràcia requerida. S’ha consolidat la relació amb RENFE que ja te nou contracte i el control de la nova empresa creada. Des de la Generalitat s’ha evitat parlar de traspàs i parlen de que amb la renovació del contracte tindran més incentius per no desobeir la Generalitat. Per altra banda la liberalització del servei que Europa especifica sembla no és compleix tampoc.
Una vergonya absoluta, que la Catalunya autonòmica assumeix amb normalitat. Els Governs passen però el servei mai és traspassarà, per molt que intentin des dels dos costats fer veure que canvia de mans. Crear una nova entitat controlada per l’antiga és una burla on s’han aferrat l’Estat i per desgracia els nostres partits que col·laboren amb aquesta farsa com en d’altres per no afrontar el problema de cara.
Tots saben que l’única solució, és el traspàs integral del servei i tal com marca Europa la llibertat d’escollir la companyia que ha d’efectuar el servei podent canviar la mateixa si és en benefici de la ciutadania que hauria de ser la preocupació principal i no una nosa que pateix en silenci aquest desgavell cada dia. Impostos de primera per serveis del tercer món no haurien de ser validats, i això és el que patim. Ara renoven el contracte com una farsa més per mantenir el mateix, un sistema controlat per l’Estat, amb un dèficit d’inversions permanent i una societat tractada de segona categoria amb les repercussions tant personals com econòmiques que això comporta en el territori.
Aquest es el nivell dels nostres partits, i no parlo del PSC que fa la seva feina colonitzadora com sempre i en aquest cas sense diferències amb anteriors Governs. Un drama normalitzat i recurrent per mantenir el seu poder.
La normalitat de rodalies.