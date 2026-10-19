LA MENTALITAT ESPANYOLA
En una entrevista a Silvia Orriols i amb la pregunta de la seva no participació a les eleccions espanyoles, respon “no participem en les eleccions espanyoles, ni les italianes, ni les alemanyes”.
Diu clarament que no som espanyols, no han vingut a condicionar la política de l’estat espanyol, de la mateixa manera que no es presenten a les eleccions franceses, italianes o alemanyes. Alhora parla d’operar nomes en l’àmbit municipal i autonòmic i no legitimar l’Estat. Ens parla del fracàs del procés assenyalant que no es pot declarar la independència si immediatament has de trucar a Espanya o França per la dependència de subministraments. Acusa els partits d’anar a Madrid per defensar el seu modus vivendi i quotes de poder amb la conclusió de que l’única via de la restitució de l’Estat català des de Catalunya.
Unes declaracions que crec qualsevol independentista signaria i que tenen tota la lògica del món, excepte per la voluntat del sistema d’amagar les obvietats més elementals. De fet ara a les portes d’unes noves eleccions espanyoles escoltarem allò de “Com que encara som Espanya hi hem de participar”, “Anirem a ser decisius per aconseguir coses per Catalunya” o “Ara que s’ha aconseguit poder votar, s’ha de fer servir aquest dret” i moltes d’altres que anirem escoltant o ja hem escoltat molts cops. Deixant de banda aquesta colonització mental o la mateixa propaganda del sistema, la realitat és que els vots catalans a Madrid nomes han servit per apuntalar algun dels dos partits del 155 que li ha tocat governar i que tenen el mateix concepte de Catalunya, i que els guanys han estat promeses que mai és compliran o simplement acords venuts amb entusiasme pels nostres mateixos i validant grans enganys que no han portat res en exemples que tots recordem en inversions, en llengua, en educació i un llarg historial de fracassos sense fi.
De fet hi ha obvietats que cansen de repetir i que el sistema ha capgirat. No pots col·laborar a les institucions que representen l’Estat que les farà servir per la teva repressió i dominació. No tens cap força per ser decisiu en les mateixes i no pots legitimar les seves lleis amb la teva participació com en el 155 on vergonyosament van participar a unes eleccions convocades pel mateix o validant unes farses de judici com si tal cosa. Arribats aquest punt, nomes va de quotes de poder dels propis partits i de la independència com excusa de cara a la galeria. Per altra banda i per deixar en evidència als partits tradicionals un cop certifiques la teva independència has de tenir un pla que no passi per demanar ajuda amb aquells que acabes d’abandonar.
Grans obvietats que malauradament el sistema barrejarà amb racisme, extrema dreta i no se quantes coses més donant validesa a l’independentisme amb mentalitat espanyola.