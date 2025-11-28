LA MEMÒRIA SELECTIVA
Espanya és molt clar que te una memòria podriem dir selectiva, més que res perquè aquells que ostenten el poder son de part i per tant nomes recorden allò que els convè però no la història i les víctimes que queden en l’oblit.
En l’acte que es realitzarà en homenatge a les víctimes de Gernika, el president alemany oficialitzarà la petició de perdó a la vila pel bombardeig nazi de 1937 i de pas per primer cop obligarà al Rei Borbó a assistir a un acte d’aquestes caracterìstiques. Recordo que el 26 d’abril de 1937 un esquadró alemany i algun avió italià va bombardejar sense pietat aquesta localitat amb centenars de victimes i amb el Dictador Franco instigador d’una acció simbólica per destruir la vila on es signaven el furs o lleis basques. Com era normal mai va demanar perdó per l’acció, però Alemanya el 1997 si que ho va fer.
Avui en un acte de reparació històrica o tornarà fer i el reconeixement de les victimes. Aquest gest com deia portarà per primer cop a l’hereu del Dictador com a Cap d’Estat espanyol, el Rei espanyol a participar en un acte d’homenatge a les victimes del franquisme. De fet Espanya mai ha demanat perdó per aquesta acció i no en reconeix cap responsabilitat. Alemanya ja ha fet gests d’aquests tipus amb barbaritats de l’època nazi per exemple a Polònia i Grècia. Els Borbons mai han condemnat la Dictadura ni participat de cap homenatge a les víctimes.
Com podem comprovar la memòria històrica espanyola nomes mira en una sola direcció, l’oblit de les atrocitats de la Dictadura i els seus responsables, la criminalització de les víctimes sense cap reparació com l’exemple de Gernika i la protecció dels torturadors i col·laboradors sempre, per no parlar de les estructures de poder que no han canviat de mans i on a la cúpula hi trobem l’hereu nomenat pel Dictador, ara el seu fill seguint ostentant com si res el seu càrrec.
En el tema de Gernika contrasta l’actitud responsable alemanya i de respecte amb un Estat que simplement no ha revisat la seva història perquè l’escriuen els mateixos. Franco era aliat de Hitler i Mussolini i no el van deixar entrar a la Guerra amb ells però era un aliat i el bombardeig és una prova ben real i instigada per la Dictadura espanyola. El cinisme de dir que no es responsable i de no demanar mai perdó encara demostra la farsa de la transició i qui ostenta encara les regnes del poder real.
