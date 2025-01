LA MEMÒRIA ES DIGNITAT

Sense categoria

La celebració del 80 aniversari de l’alliberament del Camp de Concentració d’Auschwitz ens fa pensar en la realitat que vivim i com de malament estem fent les coses banalitzant molts cops l’Holocaust com si fos una anècdota del passat.

Escoltar segons quins discursos, com el protagonitzat per Elon Musk en territori alemany dient que cal deixar enrere la culpa del passat. Veure segons quins lideratges agafen les regnes del poder en aquest món que vivim i sobretot veient el desconeixement cada cop més gran dels nostres joves sobre el que va passar en aquest període fosc de la història fa por, ja que la manipulació cada cop és més efectiva. Donant un tomb per les xarxes veiem per exemple aquest odi a Israel i aquesta abraçada a Palestina, tot molt irracional, però real i així anem veient com es validen segons quins discursosi com aquells que haurien de portar sentit comú tant sols es preocupen per ostentar i retenir el poder renunciant als seus principis i manipulant amb el seu discurs la opinió pública un cop i un altre amb temes com la immigració o la diferència racial per exemple.

Uns temes que cal tractar amb profunditat i on el bonisme o la mentida actual no ens porta res de bo. Tornant a Auschwitz i l’horror que allà va passar i no cal insistir-hi, però jo vaig tenir la oportunitat aquest estiu de visitar un d’aquests camps de concentració i barbàrie i cal dir que la fredor i silenci d’aquells barracons i aquells espais que van ser protagonistes de la cruesa de l’extermini per força et feia un nus a la gola barreja d’incredulitat, rabia i vergonya sense límits.

La humanitat ha estat capaç d’arribar a aquests límits sense rastre d’humanitat i sembla que 80 anys desprès no hem après la lliçó. No hi ha dubte que les escoles haurien d’insistir amb aquest capítol de la història i visitar-lo. Fer consciència del que no hauria de tornar a passar mai més i deixar la manipulació en un racó per fer que el pensament lliure ens faci millors i censuri els que ho volen evitar.

Pocs son els supervivents que encara van assistir a la celebració, lògicament 80 anys son molts anys, però el que van haver de viure és la prova d’alló que mai es pot tornar a repetir. Son testimonis que haurien de fer reflexionar aquells qui banalitzen aquestes qüestions o simplement amb els seus fets ens porten al seu resorgiment cada cop amb més força.

l’Estat espanyol evidentment és un exemple de com no tractar aquests temes amb la protecció dels botxins de la Dictadura i l’abandonament de les víctimes com a solució. El món en general no ha fet bé i cal donar un gir.

La memòria és dignitat.