LA MANIPULACIÓ AL PODER
Es veu molt clar que quan les quotes de poder corren perill real, s’activen totes les armes que te el sistema per protegir-se, una clara és la mentida confiant en que bona part de la població agafarà els missatges com a certeses per la repetició constant.
Ho veiem clarament quan des de Junts i Esquerra, amenaçats per un nou partit que els podria prendre part del pastís, utilitzen aquesta tàctica desesperada per minimitzar els danys. Primer va ser el mateix Junqueres i les insinuacions de vinculacions del CNI amb Aliança Catalana, per cert mai demostrades, però ja posades en circulació com si tal cosa, ara llegim a les xarxes i amb l’ajuda de mitjans afins com aquest nou actor ha abandonat la independència com a objectiu, en una nova demostració miserable, i on fins hi tot veig declaracions del foto periodista Jordi Borras que afirma que en els seus triptics de les eleccions a Ripoll no n’hi havia ni rastre del tema, cosa que simplement buscant el triptic electoral és pot comprovar la falsedat de les afirmacions. Alhora veiem com mitjans incideixen en que no han presentat cap moció sobre la independència, i totes son d’altres temes afirmant que una bona part dels seus votants no son independentistes. De fet mirant la seva web veiem clarament com en l’apartat Independència i país expliquen clarament la intenció de declarar unilateralment la independència i defensar-la fins expulsar l’Estat espanyol de Catalunya. Crec molt nitid i clar i que deixa en evidència aquests partits i els seus afins amb un nou ridícul que no ens mereixem.
Aquests partits que van renunciar a la independència en el seu dia i que han estat i son crosses del Govern espanyol col·laborant amb les institucions espanyoles a Madrid com un més, no crec estiguin en condicions de donar lliçons a ningú ni de independència, ni d’honestedat. Ha quedat molt clar que els seus valors son conservar les cadires sempre autonòmiques per cert i curiosament a Madrid a canvi de res com hem pogut comprovar i seguir el joc de la propaganda que toqui en cada moment com el finançament singular per exemple, sent part activa de cada presa de pel a la ciutadania catalana.
Aquesta actitud miserable des del 2017 fins ara, cada cop deixa menys espai per dissimular i si per seguir fent la bola gran de la mentida quan l’amenaça ès pren com a real, i sobretot quan des del minut zero han etiquetat d’extrema dreta un partit per donar els seus arguments sobre la immigració i la falta de control de la mateixa, un problema molt greu i on la solució no és ser 10 milions en pocs anys i els serveis col·lapsats, precisament és afrontar el problema, exactament igual que la independència que han guardat en un calaix soterrada per les moltes promeses i paraules que hem escoltat sense cap valor.
