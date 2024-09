Sense categoria

Marchena com s’esperava ha confirmat que no amnistiarà els condemnats per malversació de l’1 O i ha refusat els recursos de súplica de les defenses de Junqueras, Romeva, Bassa i Turull.

Aquesta condemna els manté en estat d’inhabilitació. El Suprem manté la rebel·lió contra la democràcia i és nega a aplicar una llei, deixant la porta del TC com a darrer recurs. La Sala retreu a les defenses que creguin que s’han de limitar a obeir la llei sense cap interpretació. Pel que fa la malversació ens diuen que és mantè ja que els membres del Govern no van pagar les despeses de la seva butxaca, per tant aquest estalvi es un guany patrimonial en un argument al·lucinant que posen com un exemple el funcionari que contracta la celebració del banquet de noces de la seva filla i assumeix una obligació de pagament que reduïra el seu patrimoni, si ho fa amb fons públics el funcionari automàticament s’enriqueix.

Res de nou a l’horitzó, cap sorpresa, no valen escarafalls, els estaments judicials assumeixen que no estan obligats a complir les lleis, i que poden fer les interpretacions que vulguin com un poder per si sol. Això marca el concepte democràtic de que parlem quan ens referim a l’Estat espanyol. De fet la base del mateix hauria de ser la ciutadania que mitjançant els 3 poders del sistema es regeix amb una coordinació entre els 3 encara que evidentment son separats. La persecució sobre els autors catalans era impossible que acabi aquí i la repressió com qualsevol règim autoritari com l’espanyol és el pa de cada dia, una malversació que amb un argument fora de mida i surrealista pretenen fer cert. Aquest exemple del convit nupcial ens diu que porta una despesa que hauries d’assumir, però que si finalment no ho fas és un enriquiment personal, fantàstic. Si ho traslladem al cas, uns representants escollits per la ciutadania amb un programa concret per dur-lo a terme el porten fins la celebració del referèndum lògicament amb diners públics, el mateix que si el programa fos fer una carretera que també seria pagat amb diners públics i no de la seva butxaca com és normal. No és enriquiment, és complir un programa de Govern avalat per la ciutadania i amb els diners públics per dur-lo a terme.

Un altra cosa seria com va acabar tot, les intencionalitats posteriors com hem vist i les conseqüències reals, però els fets en si no han enriquit a ningú i mai poden ser malversació i menys amb aquests arguments de pa sucat amb oli.