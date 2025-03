La malaltia de la bandera.

Sense categoria

l’Entitat ultracatòlica Hazte Oir demana suspendre Miriam Nogueras per no fer rodes de premsa amb la bandera d’Espanya i l’acusa de d’un desordre greu. Una denúncia més d’aquesta entitat ultra i malaltissa que ens diu clarament les debilitats del sistema.

Reclamen a la Mesa del Congreso suspendre la diputada per menyspreu a la bandera espanyola, ja que recordo s’ha negat a fer rodes de premsa amb la mateixa i ha hagut alguns episodis de retirada de la mateixa i que ells ho qualifiquen com a desordre greu. De fet això ja be del 2023 quan va apartar del seu faristol la bandera espanyola i va mantenir l’europea que va dir la representa més com a justificació i que va provocar queixes per no respectar els símbols espanyols i va ser reprovada per falta de respecte a la institució.

Un cop més per part de l’entitat i la seva obsessió pretenen que una bandera, en definitiva un símbol al ser retirat o no exhibit acabi en dersordre greu. Crec que una bandera no deixa de ser un sentiment darrera de la mateixa que identifica un col·lectiu, però que evidentment no pot ser imposada per decret, ja que llavors queda desvirtuat el sentit de la mateixa en tots els seus aspectes.

Per altra banda Nogueras, hauria de saber que és representant del poble en una institució com el Congreso espanyol que te la bandera com a símbol, i per tant si com diu ella li representa més l’europea i aquesta no, hauria d’haver pensat presentar-se al Parlament europeu i no l’espanyol. El seu càrrec li obliga a respectar les normes del lloc on va li agradin o no, altra cosa sona a propaganda pura i dura, i cinisme pel broc gros. No es cap heroicitat treure la bandera per fer una roda de premsa i alhora ser representant en aquesta institució. Pot tenir un sentit a Catalunya, però evidentment no a Madrid. Si tant poc identificada està la pregunta seria que coi i fa allà, però segurament ni a ella ni al seu partit els interessa aquesta pregunta ja que la demagògia d’aquests numerets cauria per si sola per lamentable i falta de respecte als mateixos votants.

Una mica seria com si visito Arabia Saudita i per entrar en un recinte no compleixo amb la vestimenta que es demana o els requisits per poder visitar-lo, no seria de rebut m’agradin o no. En aquest cas ser independentista, i participar del país repressor dels teus drets no és tapa amb la bandereta amunt i avall, més aviat es taparia amb dignitat cosa que ja fa temps que s’ha perdut.

La malaltia de la bandera.