LA MALA DIRECCIÓ
Otegui proposa uns Governs al País Basc amb PNB i PSOE, per alçar un mur antifeixista on posa el PP i VOX com exemples sense diferències entre un i altre.
El líder d’EH Bildu ha obert aquesta porta per compartir lideratge en les institucions prenent com a referència l’executiu transversal de la Guerra Civil i obre la seva formació amb governs amplis on hi ha exclosos sectaris i autoritaris. Va recordar el primer Lehendakari de la historia Jose Antonio Aguirre que va conformar un Govern amb comunistes, socialistes i dues families abertzales. Volen fer un mur antifeixista, republicà, abertzale, feminista i socialista. Cosa que ha batejat com un mur democràtic i popular davant els temps foscos actuals i combatre la dreta.
Una nova manera de fer el joc al sistema podrit espanyol. Realment no miren més enllà dels vots a aconseguir per cada formació i els espais de poder dins aquest mateix sistema i no miren els objectius principals de cada formació. La coartada de l’antifeixisme proposant Governs amb el mateix en referència al PSOE, com si aquest no fos una amenaça real i directa i un instrument de la falsa Transició per aquesta comèdia democràtica espanyola. No va d’ideològies. PP i PSOE son els dos elements dels sistema antidemocràtic espanyol, els dos competeixen per veure qui te més casos de corrupció dins el seu interior, els dos defensen una democràcia on no hi ha alternatives i si imposició com el 155 i els dos son profundament anticatalans i anti diferències sigui la que sigui. La història els delata. Son dos cares de la mateixa moneda.
Otegui amb excuses barates d’antifeixisme, feminisme i republica o socialisme, no pot oferir aquest parany que res te a veure amb els anhels d’independència que haurien de defensar pel País Basc i on davant tenen i tindran el sistema espanyol encapçalat per PP i PSOE, posar aquest darrer com a Republicà, quan és profundament monàrquic és una burla i posar-lo com a socialista quan no aguanta cap comparació amb partits social democrates europeus seria per riure. Això no és socialisme ni res, és una eina del sistema corrupte espanyol a mode del poli bo i poli dolent i on els nostres falsos partits independentistes pels seus propis interessos o per incompetència i col·laboren com si tal cosa.
La comparació amb la Guerra Civil no seria possible, primer que va fracassar i segon que el context no te res a veure amb l’actual i el de desprès de 40 anys de franquisme i gairebé 50 de falsa democràcia. El mur és entre feixisme i independència, no entre el mur dreta i esquerra.
La mala direcció.