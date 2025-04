La mafia espanyola.

Sense categoria

Nous correus han sortit a la llum i deixen ben clar com un Estat mafios com Espanya podia arribar dins l’operació Catalunya a fer caure un banc, el BPA andorrà on creien hi havien diners per finançar la República catalana, per cert amb Mariano Rajoy al capdavant. Tot un escàndol en aquest cas internacional de moment sense càstig i tampoc se l’espera.

Efectivament, la guerra bruta va arribar a límits insospitats per aquests il·luminats on el seu principal objectiu per damunt de la gent era la unitat d’Espanya sigui com sigui. La lluita contra l’independentisme amb l’anomenada policia patriotica al capdavant treballava a Andorra per aconseguir informació i demostrar que l’independentisme amagava molts milions d’euros per finançar la Catalunya independent. Van recorrer a l’extorsió i van aconseguir la captura de pantalla que demostrava els comptes de la Família Pujol. Van pactar amb el que era President andorrà que farien caure un dels quatre grans bancs andorrans, la BPA i la seva filial a Espanya, triada per la causa abans explicada. Rajoy va donar llum verda a l’operació i el CNI va filtrar vinculacions del banc amb Veneçuela, el narcotrafic o Russia per exemple i posar en alerta Estats Units. Van poder liquidar el banc i extreure la informació dels clients sense poder treure la vinculació amb l’independentisme que buscaven.

Un nou capítol fosc amb greus conseqüències, que va deixar tots els treballadors del Banc fora, i tota una informació confidencial al descobert. tot amanit amb mentides i coaccions per arribar al final i amb un sol objectiu, poder acabar amb l’independentisme sigui com sigui amb una guerra bruta que recordo va manipular resultats electorals com els d’Artur Mas o Xavier Trias i va empastifar tot un seguit de polítics escoltats il·legalment i manipulant la mateixa societat amb tot un seguit d’informacions falses i causes sene sentit com la trama russa per exemple que finalment han quedat en res, perquè evidentment no hi havia res amb la impunitat total dels responsables com es va veure a la comissió d’investigació amb Cospedal i el mateix Rajoy i on evidentment els poders de l’Estat no es condemnaran mai a ells mateixos.

Crec que com més es descobreix, més clar es la innocència dels nostres representants davant les respostes de l’Estat i el que podien ser capaços de fer o no com hem anat comprovant, tot plegat renunciant a arribar fins al final i donat llum verda a la repressió i la pudor d’un Estat que va demostrar clarament el seu nivell democràtic i el seu objectiu principal per damunt de tot.

La mafia espanyola.