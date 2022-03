LA LLUITA PER LA LLENGUA

Avui dia de vaga als Centres per defensar l’atac a la immersió lingüística a l’escola catalana amb aquest 25% de castellà obligatori. De fet el Govern diu que dona suport a les mobilitzacions, cosa que no lliga amb els seus fets davant l’atac.

El Conseller diu que s’ataca un model d’èxit i ses suman a la mobilització, parla d’una sentència retrograda, i que es va adreçar els tribunals per dir que l’organ adequat es el Conseller d’Educació i un acord per garantir la protecció dels nostres mestres. Un nou marc normatiu que no entrarà que no entraria en vigor fins d’aquí a vuit mesos o un any quan el decret s’ha d’aplicar en dos mesos com marca el TSJC.

Una nova vergonya del nostre Govern i partits que hi donen suport, davant aquest atac a la línia de flotació de la nostra llengua. El cert es que la reacció del Conseller i per tant del Govern a la primera escola que va rebre la sentència a Canet va ser que no hi podien fer res amb l’excusa que anava dirigit al Centre i no al propi Conseller per poder donar replica. De fet els passos que hem vist més enllà han estat zero i deixant la responsabilitat als Centres amb els seus docents i alumnes com a barrera. No hem vist res més que paraules buides de defensa d’un sistema que ha quedat despullat pel nul control que ha tingut en el temps.

Voler ara afegir-se a la manifestació i sortir a la foto com sempre es poc més que cinisme del de sempre. Com diuen faran un nou marc normatiu que no queda clar si acabarà acatant la sentència i que en qualsevol cas no entraria en vigor fins d’aquí un any i la sentència ja s’ha d’aplicar amb els consequents recursos que cauran en molts centres pel nacionalisme ranci espanyol i sense defensa per part dels docents.

Era hora de blindar el sistema, dir alt i clar que s’assumia la responsabilitat, de fet per exemple com va fer la Consellera Ponsatí amb el referèndum per deixar els directors al marge i fermament dir que no s’acataria la sentència. Això seria obediència als votants, a la societat que representen i a un valor cabdal com es la llengua i un sistema votat per una gran majoria al Parlament. No esperem res d’això i la pràctica assistim a un acatament encobert de la sentència i una nul·la defensa dels atacs de l’Estat.