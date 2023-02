LA LLISTA CÍVICA

Les misèries dels nostres partits des de fa 5 anys, han portat a desfer aquesta majoria amb un objectiu ben clar i a portar la centralitat a la sucursal catalana del PSOE a Catalunya amb un Salvador Illa com a molt possible guanyador de les properes eleccions.

Efectivament el PSC representa el partit d’ordre, profundament antidemocràtica ja que avala l’actuació policial de l’1 d’octubre per impedir el vot del poble, avala el 155, un autèntic cop d’Estat a les nostres institucions i ha avalat amb energia la repressió deixant clar que no hi ha dret a l’autodeterminació ni a cap referèndum. Tot això queda soterrat per la seva imatge de intencions de diàleg, encara que sigui buit, de lleis o promeses que podrien sonar a cesió però que acaben en res i ara de centralitat pactant uns Pressupostos que ens diran que son per Catalunya i la seva gent com a prioritat. La col·laboració miserable dels nostres partits ha estat clau, una submissió absoluta d’Esquerra a canvi del seu minso poder al territori i de critiques de Junts que no lliguen amb els seus pactes per exemple a la Diputació de Barcelona. Aquell corredor sanitari que van dir per VOX, no l’han aplicat mai pels autors de la repressió a Catalunya i així li han posat en safata aquesta realitat i el seu blanqueig constant, alhora que la perdua de la seva credibilitat a passos gegants.

Per això, precisament crec que una cuarta llista cívica amb noms potents i mediàtics que puguessin contrarrestar ni que sigui en part tots els mitjans i control de les forces actuals per no acabar sent com Primaries a Barcelona, pot ser una solució i segons el resultat i volum aconseguit un incentiu necessàri per les altres 3 forces per tornar a girar el rumb i allunyar-se de l’autonomisme encara que sigui a contracor, però com única alternativa per perdre quotes de poder. De fet l’ANC i aquest pla ja va ser votat pels associats en el seu dia, i davant la situació cal un pas valent endavant, es poden buscar les fòrmules que convingui, però cal una llista estil Junts pel Sí però aquest cop de la societat i sense partits que ho puguin controlar.

Entenc que els interessos des de fora son contraris, i també dels de dins, bellugar el sistema mai es senzill si es vol reformar, però la oportunitat s’ho val i desmuntar aquesta farsa i tornar a la democràcia i al 2017 requereix un nou esforç de la mateixa societat o el bucle s’acabarà tancant.

Com diu la frase “nomes el poble pot salvar el poble”.