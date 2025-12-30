LA LLIÇÓ DE VILLARRUBÍ
La mort recent del que va ser vicepresident del Barça, Carles Villarrubí a l’època de Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu durant 7 anys ens recorda un capítol trist de la història recent del club.
Empresari destacat, impulsor de la radio catalana, Creu de Sant Jordi i figura destacada en el món esportiu amb el seus càrrecs a la directiva blaugrana que van finalitzar el 2017,concretament el dia 1 d’octubre que tots recordem.
Recordo un dia on les urnes per validar la independència i la brutalitat policial espanyola per impedir la democràcia en els nostres carrers van coincidir amb un partit de Lliga al Camp Nou contra Las Palmas. El debat sobre que fer amb aquell partit va provocar opinions diferents a la directiva, concretament la de Villarrubí era no disputar el partit encara que la mateixa Liga ja havia anunciat que no el canviaria de data i que per tant la sanció seria un fet. Finalment Bartomeu va optar per disputar el partit a porta tancada, en una de les decisions més tristes del club en l’època moderna i que va provocar la dimissió del directiu conjuntament amb d’altres.
Aquell dia la sensibilitat democràtica de Villarrubí i el seu posicionament va ser lloable. Una institució referent a Catalunya com el Barça, un símbol del país i que sempre fa lloança de la seva catalanitat no podia fer com si res i posar uns miserables punts en joc per davant del que estava vivint la societat catalana. La seva renúncia a jugar hauria d’haver estat la resposta i un missatge clar de rebuig a l’actuació espanyola aquell dia, un missatge de solidaritat amb la societat catalana que estava patint aquells atacs i un si rotund amb un procés democràtic que no podia ser traït i que aprofitant la repercussió del club a nivell internacional podia ajudar a consolidar i demostrar la seriositat del mateix i la consideració en ferm de que no hi havia marxa enrere.
Bartomeu, el pitjor president de la història blaugrana, un cop més va prendre una decisió que segur no representava el sentiment majoritària dels associats blaugranes i va fer el joc al feixisme i la violència espanyola, un lloc on el club mai hauria de trobar-se.
Villarrubí ho va tenir clar i el gest no hi ha dubte que el va honorar i va recollir un sentiment que si representava el club que va disputar els 90 minuts més vergonyosos de la seva història.
Una bona lliçó.