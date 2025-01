La llibertat suspesa.

Sense categoria

No hi ha dubte que la cultura del pensament lliure, de la investigació de les coses, dels fets contrastats i en definitiva de la lliure elecció de la societat sobre que en pensa de tot no és l’opció preferida del control del sistema.

l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat avui que abandona la xarxa social X, abans Twitter del propietari Elon Musk. Ha tancat els seus comptes per difondre alertes o emergències. Barcelona es converteix en la primer gran ciutat que abandona aquesta aplicació amb l’argument que està immersa en una espiral de desinformació i intransigència que atempta directament contra la democràcia.

Una decisió que porta amb ella aquest control de la societat, de fet des de l’oposició ja l’han advertit que no hi ha hagut cap consulta a la resta de grups, que els comptes no son del Govern de torn, ja que son de la Institució i que per tant amb 10 de 41 regidors no és de rebut la decisió, apart de mantindre la seva aposta per Meta per exemple que podria entrar en els mateixos arguments que esgrimeixen amb X.

Crec que aquesta mesura de propaganda per la deriva de Musk i les critiques a les notícies falses que circulen per aquesta xarxa per crear opinió, no son de rebut. En primer lloc l’Ajuntament les utilitzava no per contrastar opinions, ni contestar-les, sinó com una eina d’informació útil d’emergències o altres tipus de situacions com incidents de la circulació viaria o d’altres en una xarxa on molts ciutadans viuen connectats i poden assabentar-se comodament d’aquestes informacions municipals. Per tant les ideologies o d’altres temes no haurien de ser argument per privar de la seva utilitat. En segon lloc i com diu l’oposició son comptes de la institució i no del Govern de torn que no pot fer i desfer com vulgui. Per altra banda la ideologia s’ha de quedar en temes del seu partit no de la societat en general i menys amb l’hipocresia d’apuntar-se en aquesta croada i deixar d’altres xarxes com Facebook que podrien anar en la mateixa direcció però ja no ven com a mesura actualment.

Aquest criteri podria ser vàlid o no, però sempre que no sigui selectiu i s’apliqui en tots els cassos, que com veiem no és així. Atemptar contra la democràcia malauradament no és exclusiu de Musk, el seu mateix partit tots sabem com va actuar a Catalunya i el seu procés cap a la independència i això no era una xarxa virtual, era real i ho segueix sent, per tant lliçons de democràcia les justes abans de començar a fer el ridícul pel món.

La llibertat suspesa.