La llibertat de l’esport.

Respecte el partit de pilota basca oficial de la Lliga de Nacions d’aquest esport entre Euskadi i Espanya que es va jugar per primer cop i ha aixecat molta polseguera i titulars esperpèntics a la premsa de la caverna.

El partit femeni en aquest cas va acabar amb victòria espanyola i en titulars com el diari Marca és pot llegir “Se consuma el bochorno Euskadi compite contra España y pierde”. També destaca l’ambient tranquil de la graderia i l’absència de falta de respecte en el mateix. De fet des de les Espanyes molts han posat el crit al cel per aquest partit i aquesta oficialitat que diuen s’ha de combatre com sigui, fins hi tot es parlava de trucades amenaçants a la parella espanyola per part de la Federació Basca com a rumor, cal dir que la parella espanyola també eren basques.

Crec que no han entès res, pel titular sembla que la oficialitat nomes era per guanyar ignorant que l’esport es juga i es pot perdre o guanyar. En aquest cas no volen dir que un esport com indica el seu nom d’origen basc i on els participants per Espanya també ho son evidentment te tota la lògica de que la Federació basca demani la oficialitat. Les federacions son entitats privades i per tant no son els Estat que ho demanen i en tenen tot el dret. De fet quan la Federació de patinatge un esport majoritariament instal·lat a Catalunya va aconseguir la oficialitat a Fresno i va disputar el Mundial B, nomes les pressions espanyoles i les seves influencies i males arts van fer anar enrere amb la decisió i tornar a veure pràcticament els mateixos jugadors sota un altra bandera. De fet sempre defensen com argument davant les peticions que diuen ells separatistes que no es pot barrejar política i esport, sobren els comentaris.

Hi ha exemples de nacions sense Estat que competeixen oficialment i per tant el seu argument d’haver de ser un Estat no te cap sentit i menys encara quan esports com la pilota basca son pràcticament exclusius d’una zona concreta i no te cap sentit que territoris on no saben ni de que tracta aquest esport el comparteixen per una bandera.

Una obsessió malaltissa per no donar cap espai visible a nacions que saben son diferents de l’Estat al que per imposició pertanyen i sobretot amb estats que no reconeixen el dret a l’autodeterminació ni la llibertat dels pobles.

La llibertat de l’esport.