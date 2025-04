La justícia i la democràcia.

Sense categoria

La decisió del Tribunal francès de condemnar la líder del partit d’ultradreta Marine Le Pen amb una inhabilitació per poder presentar-se a les properes eleccions presidencial quan era la favorita segons les enquestes, te molts punts discutibles i de control a la democràcia que cada cop és més afeblida.

Efectivament, es parla de desviar uns diners, 4,1 milions d’euros de fons del Parlament Europeu utilitzats per tasques del partit i que han comportat aquesta decisió del tribunal amb condemna de quatre anys de presó i la inhabilitació immediata.

Primer de tot, em sembla desproporcionada la condemna, no hi ha un desviament de fons cap a la persona, si cap a altres tasques, cosa evidentment eticament denunciable. De totes maneres amb un zel com no haviem vist fins ara, quan sabem de diputats que han fet les mil i una amb temes de contractació d’assessors, de la no assistència a plens i altres tàctiques que no han comportat cap sanció. Deixant de banda el contingut i causes de la condemna, una representant i favorita segons les enquestes per arribar a la presidència per una decisió com aquesta no crec sigui de rebut alteri el resultat electoral, és a dir manipuli la voluntat popular en aquest cas, el que hauria de ser la base de la democràcia.

Malauradament ja ens estem acostumant a veure com s’utilitza un dels poders de l’Estat, la justícia per manipular la representació de la ciutadania, i això no deixa de ser molt perillòs per un sistema democràtic, en molts casos ja prou dèbil. Independentment de la ideològia que defensi Le Pen, al final la societat és la que ha de valorar els seus representants i escollir-los, no ho pot fer el mateix sistema per ells i decidir que es bo o és dolent. Tractem infantilment la ciutadania, com uns titelles que més aviat molesten i tornem a ensorrar la democràcia sense miraments. Ho hem vist a Estats Units per totes les bandes i a Espanya i el seu 155, un cop d’estat encobert i les posteriors inhabilitacions amb enriquiments personals que van provocar inhabilitacions que nomes existien a les ments malaltes d’uns jutges més preocupats per protegir el sistema que per fer justícia.

No crec que aquestes formes siguin les correctes per alterar els resultats electorals. Cada cop donem un tomb més al sistema democràtic, precisament per fer-lo menys democràtic i amb una mena de por a la decisió lliure de la gent, que en definitiva seria la peça més atacada i on aquesta distorsió l’allunya més del seu poder.

La justícia i la democràcia.