LA JUSTÍCIA I EL FANG
La sentència pel Fiscal General de l’Estat per revelació de secrets amb proves dubtoses i d’una manera podriem dir curiosa i que per més salsa coincidia amb el 20 N dona idea del tipus d’Estat que parlem i de com el fang creat a vegades és pot girar en contra d’alguns dels seus creadors.
Efectivament, nomes una setmana desprès de tancar el judici, ja han filtrat la sentència amb 2 anys d’inhabilitació que obligaran al Govern espanyol a proposar un substitut i una multa que haurà de pagar a Gonzalez Amador, parella d’Ayuso i amb acusacions greus de frau de 350 mil euros per la venda de material en la època del covid. Cal dir una sentència que no està redactada i que per tant és desconeixen els arguments per ser la mateixa i la indefensió que això ha de provocar en l’acusat, una prova més de com funciona la justícia a l’Estat espanyol. Dins aquest tribunal noms com Marchena o Lamela, per tots recordats pel judici contra el procès i que evidentment segueixen amb la seva croada sense escrúpols en un Estat en descomposició.
De fet molts periodistes citats a declarar en el judici van assegurar que el correu rebut amb els correus de Gonzalez Amador reconeixent el seu delicte van ser d’una font que no poden dir, però que no era el Fiscal General de l’Estat, això i com que no coneixem el redactat, no sabem en que es basa la culpabilitat, tot un desgavell.
Casualment el condemnat en el seu dia avalava l’ammistia i això ha estat crec clau per voler acabar amb la seva carrera, en aquesta guerra que ha creat el sistema corrupte espanyol amb una justícia que ha quedat desacreditada per tota Europa amb el tema del procès i que ara segueix lliurement marcant el pas polític sense aturador. Com deia Vicent Partal avui, solidaritat amb ell cap, llàstima ni una. Els que van creuar totes les línies vermelles en el procès van crear una eina per acabar la feina sense miraments i d’esquena a la democràcia i ara en aquest cas s’ha girat en contra per una part d’ells, segurament deu ser allò que diuen justícia poetica.
El Govern del PSOE no és cap víctima del sistema, en forma part i activament, per tant un botxí com la resta on Catalunya sempre en te les de perdre com la història s’ha encarregat de demostrar. Això encara en deien una democràcia consolidada i ho repetien per mig continent.
La justícia i el fang.