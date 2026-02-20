LA INVISIBILITAT
Ahir un català va guanyar una medalla d’or als Jocs Olímpics d’Hivern, es tracta d’Oriol Cardona, i més enllà de la fita, vam comprovar com la simbològia en forma de bandera que l’animaven van ser retirades per obra i gracia del COI.
Efectivament, l’organització va requisar senyeres i estelades de les graderies. De fet durant la retransmissió s’han pogut veure algunes fins que la seguretat ha requisat les banderes dient que no estaven permeses amparat en que el COI no permet cap mena de manifestació ni propaganda política, religiosa o racial en cap recinte olímpic. De fet consideren les banderes que no son dles països participants una propaganda política. El grup de Junts ja ha portat al Parlament de Catalunya una bateria de preguntes per demanar explicacions sobre l’assetjament a tota manifestació de catalanitat i identitat nacional i no permetre la llibertat d’expressió, com també demanar explicacions al COE.
Podem parlar de la injustícia d’aquests fets, però la veritat és que en el món si no ets un Estat no ets ningú i la teva visibilitat és mínima. De fet la creació de nous membres sempre son per diferents circumstàncies, però quan els ja existents no han pogut fer res més per impedir-ho. Els nostre Govern el 2017 va triar no ser un nou membre i per tant continua sent invisible en el mòn i per tant aquests escarafalls son un relat de cara a la galeria però sense credibilitat, dit això i concretament en els fets olímpics com veiem han posat en els seus Estatuts l’excusa per seguir aquesta política d’impedir visibilitzar qualsevol símbol que no sigui dels Estats oficials, potser haurien de saber que segons l’Estatut la bandera oficial de Catalunya és la senyera i per tant no es cap propaganda política ni religiosa, de fet qualsevol sìmbol nacional és podria considerar propaganda política. No estem parlant de símbols per exemple d’una organització terrorista o religiosa com Estat islàmic per exemple que representen la sang de moltes vícitimes innocents.
Fins hi tot així, qualsevol bandera o una gran majoria ha estat tacada de sang en el seu nom, per tant totalment injustificable aquest veto al símbol de la identitat d’unes persones i que sabem continuarà, perquè com deia el club dels Estats que es reparteix el pastís del món no vol nous actors a repartir, entre aquest club està Espanya i per descomptat el COE no farà res en el nostre favor, la llei és la llei i malauradament l’han fet els mateixos que han de protegir aquests interessos.
La invisibilitat.