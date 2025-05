LA INDEFENSIÓ CIUTADANA

Sense categoria

La seguretat ciutadana no és una preocupació pel sistema i d’aquesta manera el sistema judicial i policial pagat evidenment amb els impostos de tots per protegir-nos ens deixa segons quins casos en total indefensió.

El conegut com el lladre número 1 de Catalunya, Meftari de cognom, de nacionalitat kosovar i de 47 anys d’edat amb més de 100 detencions en el seu palmares, en les quals entra per una porta i surt per l’altra. Va ser el primer amb ordre d’allunyament demanada per Fiscalia i Mossos a 500 metres de l’aeroport del Prat, el seu lloc predilecte per robar els turistes, així si era detectat a la zona robant o no podia ser detingut.

El cas, és que va contractar un advocat que va presentar un recurs i li van donar la raó amb l’argument que l’aeroport és un lloc de pas, que qualsevol persona pot o necessita transitar. Això ha provocat que torna a actuar encara que l’havien identificat molts cops a la zona interior de viatgers sense agafar mai cap vol. Fonts policials parlen de la impossibilitat d’expulsió del país per la falta de reconeixement de Kosovo per part de l’Estat espanyol i així les detencions express van crèixent.

Aquest cas és simptomàtic, un lladre reconegut amb més de 100 detencions, no pot seguir fent la seva feina bruta al carrer, haver ostentat el dubtós record de 100 detencions i no està permanentment entre reixes. Aquesta persona crec ja ha demostrat sobradament que no pot estar entre la resta de societat que ha de patir els seus delictes amb indefensió total. El més normal seria l’expulsió del país, en aquest cas kosovo de manera negociada o e si com és el cas tractem d’un Estat tant poc democràtic com Espanya que no reconèix un país sobirà com Kosovo, un dels pocs per cert i simplement per conseqüències polítiques internes, que ja dona fe que la voluntat popular és invisible i la imposició la legalitat. Com deia, si és impossible la condemna hauria de ser un fet. Una burla intolerable que denota les fallades del sistema.

Segur que algun partit encara defensaria que no és pot expulsar i que seria racisme o alguna altra cosa, però aquests mateixos el podrien adoptar a casa seva i patir els robatoris constants del personatge. Un immigran delinquent no pot gaudir de drets ni deures i ha de ser expulsat sense dret a tornar entrar, ho marcaria la lògica més elemental i els drets de tota la ciutadania.

Es la indefensió ciutadana.