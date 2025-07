La impunitat del feixisme a l’eurocambra.

Sense categoria

Una exposició sobre el Valle de los Caidos a l’Eurocambra portada per VOX ha estat permesa per la seva presidenta, en un acte de vergonya per un espai de llibertat i democràcia com es ven la Unió Europea.

Les queixes de diversos europarlamentaris, entre ells alguns catalans contra aquesta exposició no han estat escoltades i Metsola, la presidenta ha donat el si amb el títol “La cruz como símbolo de la raíces cristianas”. Un gran muntatges del monument impulsat per la Dictadura, que blanqueja el franquisme. El primer dia l’ha presentada el cap de la delegació de VOX, Jorge Buxadé que ha donat les gràcies a la institució per no cedir als intents de boicot d’un acte d’expressió cultural i espiritual, sent els europeus que sancionen i prohibeixen.

Una nova vergonya al cor de la Unió Europea, crec que fe exhaltació del feixisme no te cabuda en un espai democràctic i de respecte als drets humans, i precisament el Valle de los Caidos representa el contrari d’això. VOX sota el paraigues de la creu gegant del monument com a símbol cristià amaga els milers de morts de detinguts obligats a treballar en aquest monument en honor del Dictador i on descansaven fins fa poc Primo de Rivera i Franco com a símbol d’exhaltació del feixisme més sagnant. Una vergonya que segueix en peus i que denota la falsa transició espanyola on aquests monstres i els seus col·laboradors van dirigir el pas següent anomenat democràcia i on ja veiem com les institucions segueixen tacades i els tics del passat segueixen ben vius com veiem cada dia.

La Unió Europea un cop més no ha defensat la base democràtica i dona ales a un relat que emmascarat tots sabem el que significa i no seria el camí que de portes enfora volen defensar des de Brussel·les. El portaveu de VOX parla de boicot de intolerància d’aquells que ho volen prohibir, precisament, boicot a la democràcia i intolerància i prohibició son elements que el que hi ha darrera El Valle de los Caidos defensarien i els definiria perfectament.

Intentar emmascarar els objectius, no vol dir que no hi siguin. Tots veiem com els grupuscles d’extrema dreta defensors del feixisme han anat variant la manera de vendre el producte, l’han modernitzat i amagat, però el producte segueix sent el mateix i l’objectiu també.

La impunitat del feixisme a l’eurocambra.