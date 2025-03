La imposició no ha triomfat.

Sense categoria

La esperpèntica consulta a les famílies de les escoles per la llengua vehicular a triar no els ha sortit com esperaven el Govern dels Populars valencià amb el responsable de més de 200 morts per ineptitud Carles Mazon al capdavant.

Efectivametn el conseller d’Educació Jose Antonio Rovira no ha dissimulat com seria preceptiu el seu desig per convertir el castellà com a única llengua vehicular i arraconar el català en un lloc insignificant. Han atiat un conflicte que no existeix, han pressionat amb correus electrònics a les famílies i falses informacions, però ni així se n’han sortit. Un odi que no han dissimulat mai contra el català per damunt de la mateixa població i una idea equivocada del que finalment la població vol, segur que fruit de la seva obsessió malaltissa per acabar amb una llengua.

Al final un 50.53% a favor del català contra el 49,47% contrari, encara que s’ha de dir que han exercit el seu dret de vot un 58%, se suposa que el 42% que no ho ha fet ja els està bé tal com ara funciona i per tant se suposa que la diferència encara seria més gran. A Castelló un 70% a favor i València gairebé fregant el 60%, nomes Alacant amb el 34% ha guanyat el castellà, que cal dir no en centres pùblics i si en els concertats, una dada a tenir en compte. Una consulta aberrant telemàtica i que simplement buscava eliminar la llengua pròpia del País Valencià per la porta del darrere, cosa que no han aconseguit topant amb la realitat tossuda de la gent que no hi ha dubte volen la seva llengua i la volen pels seus fills.

Els instigadors ens parlaven de llibertat sense cap contingut real. Ningú dona llibertat per eliminar l’anglès de les escoles de Londres per exemple. No és una opció excepte quan l’objectiu es la substitució d’una llengua per un altra sigui com sigui. Un pensament irracional, antidemocràtic i obsessiu per polititzar la llengua igual que fan a Catalunya. La imposició de manual, feixisme en estat pur.

Fins hi tot la manera de presentar les dades barrejant poblacions i intentant minimitzar els resultats reals és vomitiva. No son el Govern del País Valencià, nomes dels seus i això sempre ès una mala notícia. Ara en una democràcia normal Rovira hauria de dimitir i per afegit Mazon que ja fa temps hauria de ser davant la Justícia per la seva gestió frivola de la DANA i les seves mentides per justificar-la.

Un país de pandereta permet governants d’aquest nivell, menys mal que la població de tant en tant posa les coses al seu lloc.

La imposició no ha triomfat.