LA IMATGE DE LES BANDERES

El consistori de Lloret de Mar ha ordenat la retirada de l’estelada que hi havia a l’entrada del municipi, provocant les queixes dels partits per aquesta decisió i insinuant que es degut a una petició de VOX.

l’Alcalde de Lloret de Mar es Adrià Lamelas del PSC i que governa conjuntament amb els Comuns. La bandera va ser col·locada recentment per col·lectius independentistes per substituir la que ja hi havia en mal estat i que hi figurava des d’èpoques dle procés. El motiu de l’Ajuntament ens diu que excedeix de les mides permeses. Neguen que sigui per motius ideològics ja que respecten les diferents sensibilitats. Esquerra parla de que han rebut la flama del Canigó amb paraules sobre la catalanitat però al mateix temps rebin als Reis espanyols i actui davant la queixa de VOX. De fet es el segon cop que es retira, el primer a petició de la Junta Electoral per no interferir a la campanya.

Res de nou, un Govern de PSC i Comuns vol dir obediència i sentiment espanyol, per tant la seva pretesa catalanitat sempre és sota aquesta premisa i com una cosa més avia folclorica. De fet l’excusa de les mides segurament no se la creu ningú i el desig d’esborrar la seva visió te més números de ser la realitat. Dir que no es per motius ideològics tampoc ho creu ningú. Comparar l’acte simbòlic i arrelat de la flama amb l’estelada no seria el mateix. De fet ja és la segona temptativa, la Junta Electoral de part va voler eliminar imatges d’una part dels votants i mantenir les que l’interessen com si la població fos criatures sense sentit.

Ara, Esquerra en aquest cas i les seves queixes, més enllà de l’anècdota de la retirada de l’estelada, hauria d’assumir que els vertaders culpables de la seva retirada son ells des del 2017 i els partits que diuen defensar sempre simbòlicament aquesta bandera que sense fets al darrera no deixa de ser una bandera i un sentiment, res més. La seva actitud i les dels altres partits son els que han fet la seva retirada real en l’imaginari de la ciutadania tant en la retirada del que simbolitza la bandera com l’actitud posterior fins el dia d’avui.

Quan dones la victòria en safata, el guanyador fa la seva feina, i crear una falsa imatge de normalitat que vol dir de desaparició de l’independentisme no deixa de ser un objectiu prioritari de formacions com el PSC i altres aliats seus.

Es la imatge de les banderes.