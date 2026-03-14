LA IDENTITAT
Un atleta basc de nom Marko Usabiaga ha renunciat al Campionat d’Europa per no competir amb la seleció espanyola en un acte de dignitat i defensa de la seva identitat.
El corredor resideix a Catalunya i diu que no vol representar Espanya en la competició d’OCR, un esport que combna proves de deu quilòmetres amb una trentena d’obstcles de força i resistència i habilitat com murs, tramps de fang o obstacles on grimpar. En una entrevista diu que és una qüestió de coherència personal i fidelitat a la identitat. De fet continuarà competint i espera que tard o d’hora hi hagi una selecció basca ja que no depèn d’una federació estricta, sinó d’associacions esportives.
Aquest gest hauria de ser nomal. la identitat no es compra, ni enten de fronteres o imposicions, és personal i per tant no s’hauria de manipular per interessos polítics com son els Estats. Fins aquí ho trobo coherent, de totes maneres i sense que serveixi d’excusa, aquest esport minoritari i pràciticament desconegut no hi ha dubte que facilita aquests gests dels esportistes, on els interessos comercials o els guanys dels atletes son menors i la repercussió molt ignorada.
Evidentment en un territori on la majoria volgues reivindicar la seva autèntica identitat i apart ho veies en un horitzó amb tothom remant en la mateixa direcció també seria una opció per esportistes d’esports més majoritàris. Ara per ara veig molt difícil traslladar aixó a un futbolista d’elit per exemple per molt que en els seu interior li fes il·lusió el canvi. Els diners que belluga aquest esport i els interessos comercials afegit a les pressions estatals ho fan pràcticament inviable. Apart com a societat tampoc podem exigir que un esportista professional que vol treure el màxim rendiment de la seva curta carrera i vol competir amb els millors amb les millors competicions, i que apart no pot triar al no haver una alternativa viable, com deia exigir que digui no a vestir segons quina samarreta i enfrontar-se a sancions i segurament la fi de la seva carrera.
Nomes en el cas com deia de remar tots en una direcció de dalt a baix podria fer possible això, per altra banda ningú pot renúnciar a la seva carrera i la seva manera de guanyar-se la vida sense un futur alternatiu que nomes passaria per una independència a la qual els nostres partits van renúnciar el 2017 i unes futures seleccions com alternativa com qualsevol Estat.
La identitat.