Quan la cadira de la presidència de la Generalitat la ocupa un nacionalista espanyol com és el cas, sovint les expressions que escoltem desmenteixen la tossuda realitat avalada per la història que normalment ignoren.

Demà, el català tornarà a estar a la llista de temes en seu Europea per votar la seva oficialitat. Hem vist com els Populars amb la catalanofoba Dolors Montserrat fa mans i manigues pel seu fracàs fruit d’un odi a la llengua catalana sense cap racionalitat i propi de ments malaltisses com la mateixa Dolors. Per la part del PSOE tots sabem que la seva opinió ès la mateixa però els seus pactes per sobreviure en el Govern espanyol els obliga a fer un paper diguem poc creïble d’esforços per aprovar la mesura, per cert una mesura que al llarg del temps no han volgut mai. El President català com a part del PSOE diu que confia s’aprovi l’oficialitat del català, gallec i basc a la UE ja que conformen la identitat espanyola i recorda que les tres llengues representen territoris de 20 milions de ciutadans, i apart son reconegudes per la Constitució. Reconeixent la feina intensa perquè tot arribi a bon port.

Crec que l’errada és de concepte, primer i com deia abans no han fet tot el possible ni molt menys, més aviat s’han vist forçats a fer veure que els interessava el tema però nomes pel pacte amb Junts, que per cert era tant poc creïble que a aquestes alçades que el tema segueix i ja avanço seguirà igual no ha provocat el trencament del pacte a Madrid, una vergonya que ja estem acostumats, son últimatums de fireta sense cap credibilitat.

Els populars un cop més guiats per un odi sense fre ho pretenen evitar i donen idea del pa que s´hi dona. El President Illa confon la identitat espanyola, ja que si això fos així, el català seria protegit per l’Estat espanyol i ja fa molt de temps seria oficial a la UE. Simplement no és així, perque no forma ni ha format mai part d’aquesta identitat, cosa que la història corrobora amb la persecució patida al llarg del temps en diferents formes. Des del decret de Nova Planta i la seva prohibició, la prohibició també a la Dictadura i els atacs constants a la pretesa democràcia sempre amb la finalitat de fer-lo recular i veient la seva existència com una amenaça al castellà, la llengua única defensada per l’Estat sempre. Per tant nul·la confiança en la seva aprovació i prou hipocresia amb una identitat on simplement no ens hi trobem.

La identitat espanyola.