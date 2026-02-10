LA HUMANITAT DESVIRTUADA
Llegeixo avui un operatiu per desmuntar un assentament on malviuen un centenar de persones a la Zona Franca de Barcelona i on les condicions sanitàries creades ja eren un perill públic com es normal.
Barraques i tendes de campanya a un carrer d’aquest Polígon industrial, on segons serveis socials calia retirar la brossa acumulada i fer un tractament anti rates entre d’altres coses. La majoria dels habitants son immigrants sense papers i malauradament la situació no es nova i es va repetint en diversos indrets de Catalunya, recentment el cas de Badalona i molts d’altres que requereixen una actuació. Apart fa mesos que es generen problemes amb els veïns i treballadors de les naus de la zona afectada. Des de l’Ajuntament diuen que nomes es desmuntarà una zona de l’espai, la que fa més temps i on s’han detectat problemes de salubritat greus i no descarten que les persones afectades es traslladin a altres punts del poligon.
La presència de rossegadors ha accelerat aquesta actuació, i l’efecte crida habia multiplicat els residents amb els problemes de bruticia explicats i baralles registrades habitualment i denunciades pels veins que veuen l’actuació com un pedaç.
Realment es un exemple més per aquests defensors del Volem Acollir o el tots hi cabem i la seva falta d’humanitat. Precisament un dels seus arguments recurrents és la protecció d’aquestes persones i la seva ajuda per humanitat i criticant a tot aquell que gosi dir res contrari per molt qu ho argumenti. La Humanitat no és deixar entrar a tothom sense cap control i acabar vivint en aquestes condicions totalment inhumanes, fora de la societat precisament pels problemes que ocasionen tant per ells com per la resta. Ningú és mereix viure en aquestes condicions i per tant el problema rau en el descontrol i no aplicar un veto quan no son possible condicions i oportunitats dignes per les persones. La seva humanitat nomes és una excusa per blanquejar la realitat que no es pot obviar.
Les institucions alhora fan actuacions com aquesta per blanquejar el seu relat, però son inútils, ja que no son en global i tant sols un trasllat per amagar la realitat i traslladar-la a un altre lloc menys visible. Així tampoc és resolen els problemes. Per altra banda un respecte a la nostra ciutadania tampoc deu entrar dins la seva humanitat, ja que els treballadors del poligon o els veins propers no és mereixen aquesta situació que no han demanat en cap moment.
La humanitat desvirtuada.