LA HIPOCRESIA DE TÀNIA VERGE
Una notícia que el sistema establert ha passat de puntetes seria la decisió dels Tribunals amb la sanció impulsada el 2022 pel Departament d’Igualtat i Feminisme contra Silvia Orriols per valor de 10 mil euros i que ha quedat anul·lada.
Han donat la raó a Orriols i han deixat en res la multa per relacionar l’Islam amb violacions en grup, mutilacions genitals i matrimonis forçats. Tot en un context d’un debat televisiu en que Orriols explicava que passaria amb l’arribada massiva de musulmans. La sentència diu que no s’ha pogut acreditar la discriminació al·legada per la Generalitat i apart en un context de debat de posicionaments.
Realment, aquest és el nivell de la Consellera en aquest cas i els suports de partits en el seu dia on busquen amagar la realitat com sigui en el seu propi benefici electoral o ideològic. Aquest cop la justícia ha posat les coses a lloc i ha esborrat aquesta multa esperpèntica i de cara a la galeria. Tots sabem que el Estats on domina l’islamisme les tres coses entre d’altres que va esmentar Orriols passen i son la normalitat. No es pot permetre aquests partits que intenten dissimular i amagar aquestes barbaritats contra els drets humans i això si que ho veig sancionable. Els valors de l’Islamisme xoquen amb els valors occidentals, és una evidència i més quan la política és deixar viure aquestes persones aquí com si fossin als seus llocs d’origen sota la coartada del racisme i la xenofòbia.
Verge segurament no ho sap, però aquí hi ha uns valors de la societat que cal protegir i qui s’incorpora els te que complir com seria normal. No s’haurien de permetre segons que i menys des de la Conselleria d’Igualtat i feminisme que no permet denunciar actituds que hi van totalment en direcció contrària. Una hipocresia més d’aquests partits.
Evidentment, no vol dir que tots els musulmans siguin iguals, però haurien de saber com qualsevol que han de respectar els nostres valors i que certes coses no son permeses, el mateix que si qualsevol de nosaltres anés als seus territoris. Això no és racisme, precisament és protegir les dones i evitar la barbàrie que pregona i executa l’islamisme i que aquí no hauria de tenir cabuda.
Per altra banda el sistema i els seus mitjans van fer tot el rebombori possible per amplificar la multa posada a Orriols, en canvi ara la rectificació no ha arribat ni se l’espera en un exercici de cinisme habitual.
La hipocresia de Tània Verge, per cert la que es va adreçar amb el terme “totis”, sobren les paraules.