LA GUERRA BRUTA
La foto que surt en un diari digital amb Orriols trepitjant Puigdemont i que posteriorment ha estat retocada amb IA i penjada amb la líder d’Aliança Catalana disparant al President a l’exili ha tornat a mostra la mesquinesa dels nostres partits.
Per si no n’hi hagués prou amb aquest vergonyos cordó sanitàri a un nou partit que agafa volada i podria agafar un tros del pastís dels teorics partits independentistes. Una campanya amb els mitjans oficials titllant des de bon començament d’extrema dreta pel seu discurs del problema de la immigració , per destapar les vergonyes de Junts, Esquerra i CUP i per fuguir del discurs bonista oficial ple de contradiccions, ara toca la guerra bruta com sigui davant els auguris de les enquestes que els fan pujar com l’escuma.
Aquesta foto ja ha dit Orriols que no serà denunciada ja que formava part d’un article i on la llibertat d’expressió simplement s’ha de consentir dins una democràcia, sembla que alguns això encara els hi costa d’entendre, però si la manipulació amb la violència disparant que per cert ja ha estat retirat i que ja creuava els límits. Les intencions semblen clares involucrar el seu partit amb aquesta maniobra i provocar el seu desprestigi. Crec que Esquerra amb l’episodi de l’alzeimer de Maragall o el ninot de Junquera penjat d’un pont fet per ells mateixos per obtenir un rendiment no son ningú per donar lliçons morals com es evident i Junts amenaçat per una possible fugida de votants sembla el principal sospitós d’aquesta maniobra bruta i miserable fruit d’un embolic on ells mateixos s’han posat amb el seu comportament autonòmic els darrers anys, la implicació amb la governabilitat d’Espanya peti qui peti i l’oblit de la independència en un calaix, això ho han decidit ells mateixos i la evidència s’ha fet tant gran que l’electorat sembla comença a veure clar l’estafa i busca solucions.
No se si el partit d’Orriols és la solució, però també crec que no es d’extrema dreta com ens venen fins la sopa i que per la falta de poder real encara, és verge d’incompliment de promeses que se suposen a un partit independentista i per tant és una alternativa al forat negre on ens han ficat els partits tradicionals.
Campanyes així demostren per una banda desesperació i per l’altra una falta de cultura democràtica alarmant, ja que tot no s’hi val per tapar les teves misèries i aquest episodi fa riure si no fos per la seva tristor i baix nivell.
