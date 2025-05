LA FUMATA-2

Sense categoria

Aquest espectacle denigrant per la humanitat que ens han ensenyat dia i nit a la Plaça de Sant Pere del Vaticà amb molts milers de persones pendents d’una xemeneia i un color del fum, tot plegat molt esperpèntic.

Ahir finalment van escollir un nou Cap de l’Esglèsia catòlica, i els crits, balls i onejar de banderes a la plaça seguien causant vergonya aliena de com tenim la humanitat. La persona escollida diuen seguirà el llegat del seu predecessor i ja ha estat lloat per diversos sectors.

De totes maneres sabem que una organització de víctimes d’abusos sexuals per part de capellans ( Col·lectiu SNAP) va denunciar el nou Papa el passat mes de març per haver encobert agressors I permetre que capellans acusats continuessin exercint. Aquesta organització és la més gran dels Estats Units de suport a víctimes d’abusos sexuals comesos per capellans. Aquesta denúnica va ser presentada al Vaticà contra Robert Prevost, ara nou Papa uns dies més tard. Van ser sis denúncies contra uns quants cardenals que han encobert les agressions sexuals infantils i han permés seguir oficiant sense obrir cap investigació ni alertar-ne a les autoritats pertinents. Alhora l’acusen d’ocultar proves en els informes que va enviar i que van fer tancar els casos.

Evidentment la pressumpció d’innocència hauria de prevaldre sempre fins demostra la culpabilitat. Per altra banda amb aquest cas sense resoldre, semblaria normal obrir una investigació i no ser apte per ocupar cap càrrec fins que no es resolgui, cosa que ja veiem no ha estat així i com molts altres casos ocultats i que han permés que molts depredadors sexuals infantils poguessin seguir les seves vids com si tal cosa i protegits pels seus superiors com observem repetidament.

Entenc que la via de l’esglèsia no pot anar per un camí i la civil per un altra quan es tracta sobretot de delictes tant greus. La separació de la mateixa seria tant com reconèixer que la seva historia passa a ser la oficial, i evidentment no és així. Son persones com qualsevol altra que poden pertànyer a una entitat, una religó o a un club de futbol posem el cas, però ciutadans com qualsevol altra, i en aquest cas i en el suposit que sigui culpable, la burla a les víctimes i les seves famílies és terrible.

Com deia ahir, la fumata de la impunitat segueix el seu curs com si tal cosa.