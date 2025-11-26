LA FARSA DEL JUDICI AL PRESIDENT PUJOL
Davant l’allau de sectors entusiastes amb la destrucció del President Pujol, ara veiem una humiliació en forma de compareixença d’una persona de 95 anys avalada per diversos metges per la seva incapacitat per ser jutjat i seguir el mateix.
Realment, es un judici en la línia d’un Estat com Espanya, el mateix fiscal admet que el cas contra els Pujol es va iniciar amb Vicky Alvarez col·laborada de Villarejo i amb fons reservats, tot admetre això, ella no es citada a declarar, una vergonya. Un cas de l’anomenada policia patriotica i emmarcada en la famosa operació Catalunya evidentment tota amb metodes il·legals i que haurien d’invalidar per si sols qualsevol judici. Diuen que no hi ha revelació de secrets quan el diari El Mundo va publicar el juliol del 2017 la captura de pantalla dels comptes a Andorra dels Pujol, i ho qualifica d’informació veraç, tot una burla sense precedents amb vulneració de drets que haurien d’aturar qualsevol judici posterior. La confussió amb les diferents acusacions dona més opacitat al procés com ha denunciat la defensa. De fet el mateix President Pujol ja va justificar els diners per la deixa de l’Avi que s’havia fet ric en el negoci d’intercanvi de divises en plena dictadura i que van deixar allà per si un dia tornaven a ser perseguits. La barreja d’aquests fets amb la corrupció política ha estat un poti poti que mai s’ha demostrat com les acusacions de falsedat documental sense un sol document falsificat com a prova.
Una nova farsa que en aquest cas molts politics de baix nivell i partits sense escrúpols van i han validat per deixar un President català amb el seus encerts i errades però amb un alt nivell polític i una tasca de reconstrucció de Catalunya desprès de 40 anys de Dictadura obviada en nom d’acusacions sense massa fonaments i que de fet no s’han demostrat i ara per acabar la jugada l’Estat vol acabar amb aquesta humiliació en contra dels mateixos experts sobre el seu seguiment del judici, mentrestant altres com Juan Carlos de Borbon acreditat el seu robatori a les arques viu a Abu Dhabi sense haver de retre contes sobre els seus fets ni ser requerit per cap jutge.
És ben clar el diferent tracte i que l’operació Catalunya va afectar a moltes persones sense miraments alterant eleccions, destruint persones i càrrecs públics i tot fet sense el mínim respecte a la llei i amb els metodes vulgars de qualsevol Dictadura.
Una nova farsa de judici.