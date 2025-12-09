LA FARSA DE NO PARTICIPAR A EUROVISIÓ
La renuncia d’Espanya al festival d’Eurovisió per la participació d’Israel en el mateix ja aprovada per l’organisme pertinent continua aquesta farsa de cinisme que sembla no tenir aturador.
Aquesta passada setmana l’Assemblea General de la UER ha aprovat les noves normes del concurs i la presencia d’Israel. Espanya conjuntament Holanda, Eslovenia i Irlanda ja han anunciat que no hi participaran. RTVE tampoc no emetrà la final, encara que si participarà en l’edició Junior de la mateixa. La petició de votació secreta dels membres i una especifica de la participació israeliana va ser rebutjada. De fet el setembre passat RTVE ja va acordar aquesta mesura explicant que la situació a Gaza a pesar de l’alto el foc i el proces de pau, Israel seguirà utilitzant el festival per objectius polítics. Altres estats influents com Alemanya ja van anunciar que marxarien si Israel era exclosa. Posteriorment ja s’especula com compensar amb altres Estats possibles baixes i l’efecte economics dels participants que no estiguin.
Aquesta farsa no te ni cap ni peus. Primer pel mateix procès de pau en marxa i alto el foc que hauria de comportar tornar a la normalitat i no afegir més tensió precisament per evitar més morts, per altra banda Espanya era comprador i venedor de tecnologia militar amb Israel que al ser descoberta es va aturar, encara que segurament de cara a la galeria. Per altra banda tant Espanya com altres Estats europeus fan negoci permanent de venda d’armament en molts conflictes en el món i que amb aquestes armes han provocat genocidis i morts sense cap escarafall. Negoci si, valors de cara a la galeria no, el que deia una gran farsa.
No acaben aquí les contradiccions, perquè Eurovisió no, però per exemple han participat en la qualificació del Mundial de futbol del 2026 sense cap inconvenient o per exemple les competicions internacionals de basquet per posar dos exemples de gran interès esportiu però també econòmic i mediatic. Aqui es veu que no hi havia cap problema, però en el festival de música si. La decisió no s’aguanta per enlloc i les operacions de cara a la galeria tenen això, moltes contradiccions que fan veure que res és el que sembla, més enllà del cinisme d’Estats com Espanya, per cert un participant que ningú ha vetat i que com tots sabem protegeix als torturadors de la Dictadura i envia a la policia armada per evitar votacions de la societat pacífica.
