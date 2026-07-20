LA FARSA CONTINUA
Les xifres de les inversions a Catalunya i la no aplicació de les sentències dels Tribunals europeus no tenen cap efecte en els nostres partits que segueixen com si res sent part del sistema i un tap per la independència catalana.
Artur Mas, expresident de Catalunya ens parla dels arguments sòlids contra la Justícia espanyola que ha portat la sentència europea de l’amnistia i posa el retorn del President Puigdemont com a clau per normalitzar la situació política i aproximacions puntuals amb els Populars. Alhora el President Puigdemont sobre el dèficit crònic d’inversions a Catalunya ens diu que confirma la persistent asfíxia de Catalunya, amb inversions el 2025 per sota de la meitat de Madrid i diu que cap partit català hauria de votar els pressupostos espanyols si no hi ha un compromís per les inversions previstes i no executades. Ens recorda com afecta això a la ciutadania i el impediment de crear riquesa a Catalunya.
Realment cal fer net, nous lideratges, si convé nous partits compromesos amb la ciutadania i el projecte independentista. Els actuals crec és molt clar que son una farsa de grans dimensions. Mas encara treu pit pels arguments europeus contra les actuacions judicials espanyoles com si això fos cap impediment perquè segueixin amb la mateixa línia. No pretenem fer creure que tothom juga amb les mateixes regles del joc. Alhora amb el simple retorn de Puigdemont ja es pot explorar pactes amb els del 155 com si no haguès passat res, una gran burla a la ciutadania. Puigdemont sembla que ara hagi descobert el greu incompliment d’inversions, un mal crònic que podia acabar si hagués arribat fins al final amb el procés d’independència, també per això era important, i parla de no votar lleis espanyoles quan ells col·laboren amb les institucions estatals des del 2017 com si res, cal memòria. Parlar de compromisos de l’Estat és una burla intolerable, i no cal fer-se la víctima i el que suposa aquest frau amb les inversions quan tenia la clau per aturar aquesta sagnia i no la va fer servir.
El seu retorn, apart de la part humana, prou important. Cal veure per fer que i amb quin objectiu, la gran pregunta. Fer el joc a l’Estat que va en contra teva no ha estat una idea brillant i per això em referia a que calen nous lideratges i compromisos, aquests també s’han de complir i sembla que ho han oblidat.
La farsa continua.