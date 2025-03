LA FARSA CONTINUA

Sense categoria

Avui sabem alguns dels detalls de l’acord Junts-PSOE sobre immigració i darrera els grans titulars a l’estil RENFE s’amaga un nou traspàs que segurament serà controlat per l’Estat i deixant el relat per Catalunya.

Efectivament ens diuen que els Mossos seran a les fronteres i a ports i aeroports, la gestió de les expulsions, la gestió dels famosos CIE (Centre Internament Estrangers) i expedirà els documents d’identitat pels mateixos. Diuen un desenvolupament del model propi, cosa que sona bé. També la contractació amb origen serà Catalunya qui la determinarà conjuntament amb empreses i sindicats. Farà falta aprovació al Congrés dels Diputats i haurà capacitat per la seva integració inclosa la lingüística, basada en un marc de drets i deures recalcant la gran quantitat d’immigració rebuda. Els Populars ja apunten que duran la norma al Constitucional i que si arriben al poder la revertiran un altre cop. Podemos per la seva banda tampoc ho accepta ja que diuen donen competències a un partit antiimmigració que competeix amb l’ultradreta catalana. Yolanda Diaz per Sumar la defensa ja que diu no altera les competències estatals, es una delegació de competències compartida, cosa que ja no sona tan bé.

Aquestes consideracions de la vicepresidenta espanyola segurament poden el dit a la nafra i donen una idea de la realitat, delegació compartida sona a creació d’un ens nou a RENFE amb majoria absoluta per decisions importants, o sigui qualsevol pas en direcció contrària a la del Govern espanyol caldrà negociar-la i ja sabem qui te el poder i la força. Quan diuen que no alteren les competències estatals, vol dir que el traspàs ès de fireta i controlat per l’Estat en tot moment, cosa que ja ens imaginavem. Pel que fa Populars ja han avisat que ho portaran al TC i segurament quedarà aturat sense data i per si fos poc si formen Govern quedarà en res. O sigui no està blindat i dependrà del Govern de torn espanyol. Per si fos poc Podemos suposo no troba bé el marc de drets i deures pels immigrants, ja sabem que la seva política es barra lliure amb tots els drets i cap deure.

Entrem en un marc on els anuncis i guanys per la necessitat del vot a Madrid seran a l’ordre del dia, però si anem el fons molt em temo que serà canviar tot per no canviar res. Un gest de cara a la galeria que els nostres defensaran saben que hi ha un parany en tot plegat, però la farsa ha de continuar.

La trista realitat que vivim.