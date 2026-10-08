LA FALSA PROTECCIÓ
El sindicat de professors de secundària ASPEC.SPS reclama que es deixi de regalar de manera automàtica el nivell C1 de català als estudiants quan acaben l’ESO. Una mesura per empastifar les xifres de coneixement de la llengua catalana.
Ens diuen que molts alumnes es treuen l’ESO sense el nivell que se’ls homologa. Demanen es deixi de regalar aquest nivell de català i critiquen que el sistema actual no permet acreditar el domini lingüístic propi d’aquest nivell. Volen es modifiqui la normativa d’equivalència amb una reforma profunda i urgent. Actualment amb ESO i com a mínim 3 cursos de Primària a Catalunya i amb el català aprovat. En un marc de referència europeu un C1 implica un nivell experimentat per comprendre textos llargs i complexos i copsar les diferències, apart una expressió amb fluïdesa, redactant textos ben estructurats i alhora un us de la llengua en tots els àmbits. La realitat dels alumnes com diuen no es aquesta ni molt menys. Denuncien el contrasentit de qualsevol ciutadà que ha de superar una prova específica i amb aquests alumnes el tinguin automàtic encara que molts aprovin per junta amb plans individualitzats o inflant les notes.
Realment, una gran vergonya el tema de la llengua catalana, on tots els partits s’omplen la boca de la seva protecció, però la realitat és que els hi preocupa més que les estadístiques siguin favorables, encara que les seves dades siguin falses com seria el cas. Molts dels alumnes que acaben ESO no tenen el nivell exigits per ser equivalent al nivell C i per tant com reclama aquest sindicat no és pot regalar d’aquesta manera amb la injustícia de que la gent ha de fer exàmens de nivell per aconseguir el mateix, però aquest cop amb uns continguts assolits no exigits al nostre alumnat, tant pels continguts curriculars, com pel nivell assolit pels mateixos.
Això no és protegir la nostra llengua, és un engany per tots nosaltres i un prejudici per la mateixa llengua. De fet ho podríem lligar al sistema educatiu i els regals constants en les titulacions on el nivell igualat per baix garanteix també millors estadístiques finals però no els nivells exigibles en cada moment.
La preocupació dels nostres Governs i partits son les estadístiques i en cap cas la millora del nivell o l’exigència que seria l’ideal per protegir i enfortir la nostra llengua.