LA FALSA IGUALTAT

Llegeixo amb incredulitat que la Colla dels Castellers de Barcelona votaran en una Assemblea per canviar el nom per Colla Castellera de Barcelona, un nom diuen més inclusiu. Tot un graó més amb aquesta cursa de la societat cap una falsa igualtat i un feminisme ridícul.

Una notícia sorprenent i que s’emmarca amb aquest fals progressisme i aquest fals feminisme que passa de ridícul amb ridícul a una societat que no es mereix això. Diuen que es una alternativa perquè tothom s’hi senti representat, perquè sigui més inclusiu, i de fet com deia el proper abril ho votaran en Assemblea.

Crec i fugint del discurs que ens volen fer creure que es el políticament correcte i el d’una societat avançada, crec i com a casteller que l’actual nom es totalment inclusiu, ja que Castellers, engloba a tots independentment que siguin homes o dones. Com diu la linguista Carme Junyent quan desdoblem no sempre surt la versió dona dels homes com l’exemple de Minyons de Terrassa per Minyones de Terrassa. No es pot partir tots els noms ja que gramaticalment no es correcte i la llengua que ho fa acaba sent molt difícil de llegir i cau amb incoherències que no porten enlloc. No cal ser femeni per no englobar a tots els generes. El terme castellers ja seria correcte i totalment inclusiu. Si anessim per aquest camí cada posició dins les estructures de la colla l’hauriem de partir en dos i evidentment son dirigides a les persones i no al seu genere.

Hi ha coses evidents, com que la incorporació de les dones han fet progressar els castells, básicament per les seves caràcteristiques físiques i pel seu tarannà, però ara ja escoltem per la televisió pública que son el 42% del total però nomes hi ha un 25% de màximes responsables tècniques. Tornem a caure al parany, cada posició al tronc, a la pinya o amb una responsabilitat no es pot decidir pel genere de la persona, i si pel de la seva capacitat dins el global. Seria com si en un assaig casteller hi haguès 30 homes i 30 dones amb opcions de pujar als troncs, i cada prova independentment de la capacitat es busqués exactament el 50% de cada, seria totalment inacceptable, ja que la colla es el global i de la mateixa manera que no dividim per gent amb ulls marrons o ulls blaus, tampoc s’ha de fer per genere.

Castellers, engloba tot el col·lectiu, i les falses quotes per obligació nomes van en contra del mateix col·lectiu. Ep, els Castellers de Barcelona ho han de decidir ells, nomes faltaria, però la meva opinió es la que es i defenso la igualtat, però no una falsa igualtat sense cap sentit.