LA FALSA GESTIÓ
Quan un Govern és desvincula de l’ambició nacional i ho fia tot a una gran gestió, evidentment aquesta ha de ser excel·lent, ja que serà l’única cosa que els avalarà. El nou nyap a Educació transmet el resultat de cap ambició nacional i nul·la gestió.
Efectivament, la Consellera d’Educació ha de donar explicacions sobre l’errada detectada en la mostra catalana de l’informe PISA, que fa que els resultats dels estudiants catalans no es puguin comparar amb la resta. Parlen de raons tècniques, però un 23% dels alumnes han quedat exclosos, quan és fixa un límit del 5%. Primer la Generalitat elabora una llista de centres per fer les proves que sigui representatiu, cosa que s’ha detectat va ser errada i ningú ho va detectar, igualment el percentatge d’alumnes que va passar els filtres com si res. La Generalitat va donar per validades les proves quan faltava gairebé una quarta part dels mateixos. Això ja ho sabien des del mes de març en plenes jornades de vaga i ho han dit ara amb el Parlament a les portes de les vacances. Ara els darrers resultats vàlids seran els del 2023 i els propers no seran fins 2029, sis anys sense dades del rumb dels alumnes i anuncis amb base poc clara i partidista per oferir Un acord amb l’OCDE perquè els organitzadors de les proves ens diguessin que fer amb un cost d’1 milió i mig d’euros, ara amb aquesta errada tot l’organigrama per millorar els resultats queda tocat i els diners llençats a la paperera.
Un nyap de grans dimensions que marca un cop més la nul·la gestió d’un Govern que nomes te això per aferrar-se als seus mediocres resultats. Les errades personals poden ser enteses, però aquesta errada que ningú ha detectat amb tots els filtres que se suposa ha de passar en un tema tant cabdal i delicat com son els nostres alumnes a les aules i pel que es veu ha estat fet amb una desídia absoluta i unes conseqüències importants i que si em dieu mal pensat res ha estat casual, i si fet en vistes a la opacitat i com sempre amb el vot i la propaganda partidista en primera opció i la educació catalana en segon lloc al calaix.
De fet, la dimissió o cessament ja hauria de ser un fet, però com altres conselleries sembla que tot s’hi val, i qualsevol cosa és possible, però els càrrecs semblen blindats i a prova de nyaps de grans dimensions com aquests.
La falsa gestió.