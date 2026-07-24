LA FALSA CONDONACIÓ DEL DEUTE
Ahir el Congreso a Madrid va fer el primer pas per condonar part del deute autonòmic. Un projecte pactat pel Govern espanyol i Esquerra, una condonació del 22% a Catalunya, prop del 20% del deute total a Espanya, uns 17 mil milions.
Això farà que el Govern assumeixi prop de 83 mil milions de deute de les autonomies. Els Populars ja diuen que es un greuge territorial a favor dels catalans i que ha estat negociat amb un partit independentista com a gran argument. La idea de es que les comunitat puguin tornar al mercat financer sense l’Estat. Andalusia seria la més beneficiada seguida de Catalunya. Com deia els Populars consideren la llei injusta i insolidària i que incentiva la indisciplina fiscal.
El cinisme arriba a grans proporcions. El FLA no deixa de ser un instrument per sotmetre i seguir robant a Catalunya amb les mans plenes. Una línia de crèdit creada pel Govern espanyol el 2012 dins la crisi econòmica. Deixant diners en forma de préstecs, ès a dir dels impostos que paguem els catalans, ens torna aquesta part a retornar amb interessos, tot un engany i robatori financer. Primer es pactava condonar aquests 17 mil milions a la Generalitat, però ara es parla de 83 mil milions a totes les comunitats, per tant els catalans assumiran una bona part. Es a dir el deute el pagarà l’Estat sufragat pels catalans, ja que per ser cert nomes hauríem de pagar un 20 % que es el percentatge que paguen els catalans, però al ser global el pagaran tots els contribuents inclosos els catalans que assumiran el deute de Castella o de qualsevol comunitat. Un nou engany per les arques i l’espoli a Catalunya.
Per acabar d’arrodonir la jugada aquesta autèntic frau, els Populars i VOX el presenten com un greuge a favor dels catalans quan les seves comunitats també estaran a l’acord i si per algú serà insolidària serà pels catalans. El gran argument el pacte amb un partit independentista. Això darrer fa riure parlant d’Esquerra que nomes ha actuat com a crossa del socialisme del 155 a canvi de res, però que de totes maneres com a partit escollit per la gent son igual de representants que ells pensin el que pensin.
En definitiva i seguint la línia habitual, un nou acord per intentar enganyar la gent per un costat avalat pels nostres partits i sense denúnciar una gran obvietat un crèdit rebut dels nostres diners i cobrat doble amb interessos, es diu robatori o espoli, mai crèdit i molt menys solidari.
La falsa condonació del deute.