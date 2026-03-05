LA FALLADA DEL SISTEMA
Un delinquent detingut 6 cops en un mes pels mateixos delictes, vol dir que alguna cosa falla en el sistema, i el pitjor son les conseqüències per la societat que precisament paga un sistema a canvi d’uns serveis, entre d’altres la seva seguretat.
Efectivament, els mossos d’Esquadra han detingut fins a 6 cops durant aquest mes de febrer, un home de 44 anys de nacionalitat algeriana que es dedica a robar cotxes a l’Aeroport del Prat fent-se passar per aparcacotxes a les empreses de lloguer. De fet el darrer cop detingut ho va ser quan va abandonar un vehicle a Barcelona per vendre al mercat negre i anava a l’hotel on feia nit desprès de cada delicte. El metode sempre es el mateix sabent que els jutges en cada detenció el faran tornar al carrer. Les camares de seguretat han estat claus per identificar els seus robatoris i veure que quan indica als turistes que vagin a l’oficina d’una empresa de lloguer de cotxes reals per abonar l’import, desapareix amb el cotxe i equipatge dels clients.
Crec que la multireincidència es un mal sistemic a erradicar i enviar de tornada a Algèria en aquest cas a l’individu previ pas per la presó a complir la seva condemna. Tenen les proves amb imatges, enxampat amb les claus dels mateixos cotxes i objectes robats, 6 cops detingut amb totes les proves per acusar-lo i no pot ser que el Jutjat no ho tingui en compte i torni aquest personatge a la societat per seguir robant a la mateixa sense fi. No te cap sentit i aquí els impostos dels ciutadans per mantenir les seves estructures van a la paperera sense remei. Això no es un joc, igual que els bombers apaguen focs o els sanitaris cuiden la nostra salut, els jutges han d’apartar aquests indesitjables de la societat, és evident que no poden conviure amb la resta i nosaltres no tenim cap culpa d’aquesta deixadesa de funcions de l’aparell judicial.
Les veus que encara posen al costat el racisme per exemple i la multireincidència no saben el que diuen, i haurien de ser víctimes per veure la bajanada dels seus arguments. Cal una revisió urgent, la societat no pot ser víctima d’aquesta presa de pel i no pot patir per la seva seguretat per deixadesa del mateix sistema que provoca una crisi de la mateixa democràcia.
