La discriminació de Burrull.

Sense categoria

Una membre del Jurat del Festival de Sitges, dimiteix per la falta de directoras i persones no binaries. Concretament al Premi Brigadoon Paul Naschy i obre un nou cas de discriminació mal entesa.

Efectivament, Mariona Burrull ha argumentat aquest tema per la seva renúncia a seguir sent jurat del Festival. Diu que no vol ser còmplice del silenci davant una programació injusta i demana una representació més equitativa del mateix. El Festival ha reaccionat en defensa del mateix argumentant que no demana informació personal sobre la identitat sexual dels realitzadors. Els 9 treballs no tenen dones al capdavant però si en altres àmbits per mantenir un equilibri i subratlla que han fet passos per augmentar el talent femeni del genere fantàstic, però que prioritza el talent davant de qualsevol quota.

Realment Burrull, ens vol discriminar tant com usuaris de la cultura, com de promocionar la injusticia del valor en aquest cas de les pel·licules. Crec que aquestes en cada festival concret, han de ser les millors en el seu conjunt, les de més qualitat per haver uns premis justos i que la societat ho gaudeixi com passa en tots els àmbits on hi ha competència. Crec que apart de Burrull a ningú li interessa la vida o tendència sexual del seu director, cosa privada i que no te res a veure amb la qualitat de la seva obra. Realment la seva funció com a jurat es avaluar la qualitat de les feines i no mirar la vida privada o el genere del seu director, si es així evidentment no serveix com a jurat. No es poden barrejar els temes ni crear quotes artificials com ens proposa que res tenen a veure amb les obres.

La igualtat crec ha de ser entesa com la igualtat d’oportunitats entre totes les persones independentment del seu genere. Això és la igualtat, ni més ni menys. Voler fer del mateix genere o de la tendència sexual dels directors la principal directriu és anar contra la mateixa cultura i contra la més elemental de les normes en un concurs o premi, com son els mèrits artístics.

Cal des de la societat acabar amb aquesta bajanada i que en aquest cas la cultura com ens ocupa simplement es dediqui a premiar les millors obres sense cap rerefons més que ho enterboleixi i crei ara si, una discriminació i una injustícia com ens proposa.

La discriminació de Burrull.