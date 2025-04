LA DIRECCIÓ DE L’ODI

Sense categoria

Segurament ens falta consciència de comunitat compartida amb el País Valencià, mentalitat de Països Catalans que ha estat afeblida amb la divisió classica de tota la zona per l’Estat espanyol, de totes maneres els atacas a la identitat son constants i greus.

El Partit Popular i VOX son el Govern valencià, amb un president amb 200 morts a la seva esquena per la seva inoperància i que te com a principal objectiu afeblir el català tot el que puguin i de pas la identitat original dels valencians. Un odi absolut que s’ha vist retirant revistes en català a les biblioteques i escoltant les intervencions del conseller torero que tenen, del que ja no calen més presentacions.

Fins hi tot com deia amb la desgracia de la DANA i una gestió nefasta amb més de 200 morts i que en qualsevol Estat normal hauria provocat la dimissió del President i de pas del Govern, estem parlant de la vida perduda de més de 200 persones i que posterioment han anat canviant de versions i fets, han maltractat les famílies de les víctimes, han prioritzat la reconstrucció amb contractes a dit per empreses sospitoses i per si no fos poc no han perdut del seu cap malalt la idea d’acabar amb la identitat valenciana a través de la seva llengua amb una consulta esperpèntica on els pares havien de decidir quina llengua vehicular volien i on l’objectiu era prioritzar el castellà com sigui. De fet els resultats no els van sortir com esperaven, i per rematar la jugada no en faran massa cas i seguiran amb la seva deria ara en contra de l’opinió de la seva mateixa consulta.

Per si no fos poc, el Consell Valencià de la Cultura ha estat nominat el president en la persona de José Maria Lozano, un arquitecte nascut a Burgos amb fama d’atacar personalment qui no pensa com ell i gens dialogant, de fet la Comissió de Cièncis que presidia la van abandonar tots el seus membres al·legant la impossibilitat de treballar amb ell. Un altre exemple en el mateix Consell que ara presidirà i sota la presidència anterior com a vocal va intervenir per questionar la salut mental de la mateixa presidenta. De fet la interina actual ja ha manifestat que sembla es treballi per destruir la institució per dins i per fora.

Un ferm defensor de Mazon i on en la mateixa consulta abans esmentada va denunciar pressions a les famílies dels nacionalistes i va criticar durament aquells que van escarnir Mazon a Oriola. Com podem comprovar tot un referent de la imposició espanyola sense manies.

És la direcció de l’odi.