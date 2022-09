LA DIGNITAT I L’ACTUALITAT

Ahir va ser l’aniversari del 20S, aquell dia on en un nou acte d’Estat feixista i desesperat, la Gúardia Civil va entrar a escorcollar la Conselleria d’Economia i on tots recordem la determinació de la gent per fer visible aquell acte d’un Estat ferit i un poble determinat davant tot el món.

Recordo en Cuixart i Sanchez evitant mals majors i pujant dalt d’un cotxe policial per disoldre la gent desprès de tot un dia de mobilització, per cert dos cotxes deixats entre mig de la multitud i un amb armes en el seu interior que mai ha estat investigat, i que era un parany més de l’Estat. Un acte que va servir de base per la posterior condemna als dos activistes. Com deia ahir Esquerra que aquell dia va veure com hi havia detinguts del seu Departament revivindicava que aquesta data va fer possible el referèndum i no acceptaven cap lliçó de mobilització com recordava Marta Rovira, assegurant que no es desviaran mai del camí, ni es deixaran pressionar per ningú.

Molt trist seguir intentant enganyar a la gent un cop i un altra. El dia 20 S va ser un nou impuls al Referèndum, no en tinc cap dubte, i un nou atac d’un Estat desesperat per trobar les urnes i impedir el Referèndum com sigui, una nova coacció on la societat va respondre defensant els seus representants i institucions en una unitat que era la clau de l’èxit. Prou de partidisme que no toca, aquell dia hi va haver detencions de servidors públics de Catalunya, res més i el món va poder veure un poble determinat a exercir el seu dret a decidir i uns representants complint el mandat popular democraticament.

La segona part de no acceptar lliçons de mobilització i que no s’han desviat del camí, ja es impropia i cinica per part d’aquests representants. Saben perfectament que van fer posteriorment al Referèndum, saben que no van complir amb la llei establerta, que van renunciar tots plegat per arribar fins al final, saben perfectament que van col·laborar amb el 155 a les nostres institucions i saben perfectament que 5 anys desprès segueixen col·laborant amb l’Estat repressor sense fer cap pas per culminar la independència i obeint cada injusticia de l’Estat sense contemplacions, com ahir denunciava una repressalida a Girona en l’acte de Girona Vota denunciant els repressaliats de primera i els de segona on la Generalitat molts cops forma part de la part acusadora sense cap vergonya i on les cares d’aquell Govern denotaven la seva incomoditat en el moment.

Prou de mentides, lliçons les que calguin, per això s’en diu democràcia, nomes faltaria i sobretot no barrejeu el camí digne del 20 S amb la indignitat constant des de fa 5 anys i que ha provocat aquest allunyament de la societat i els seus partits per vergonya dels mateixos.

Prou de tractar el poble com estúpids i no ens veu avergonyir més.