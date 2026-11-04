LA DIGNITAT DE L’ANC
La convocatòria de vaga general el dia 11 de novembre encapçalada per UGT i CCOO, te ara l’adhesió de l’ANC amb una decisió que dona idea del desgavell que viu el món independentista en aquests moments.
Expressa el seu suport a la vaga general espanyola per l’habitatge i alhora adverteix del risc que la mobilització quedi engolida pels qui han governat Espanya, mentre la crisi es feia més gran. Diu que els que hi vulguin participar ho facin des d’espais de mobilització independentista i penjar estelades per denunciar la hipocresia dels partits del règim espanyol. Volem un habitatge digne i només el podrem garantir amb un estat propi defensen. Critica que la vaga es impulsada per sindicats d’obediència espanyola en un marc espanyol que volem superar, dient que si aquest dret depèn d’Espanya cap solució serà estable.
Realment sorprenent les justificacions d’una entitat amb la finalitat de la independència i pal de paller de la societat civil per adherir-se a aquesta vaga espanyola. Uns arguments plens de contradiccions que no ajuden a la credibilitat i independència de la mateixa. Donar suport al dret a l’habitatge, és fàcil i popular, però si ja adverteixes que serà manipulada clarament pel Govern del PSOE com si no fossin culpables i en vistes a unes eleccions properes, participar no seria una opció. Parla d’espais independentistes, i la critica a la hipocresia dels partits espanyols. Per això no cal adherir-se a la manifestació, hauria de ser fora d’aquest acte i la mentida d’espais independentistes en una vaga general espanyola i controlada no ho pot creure ningú.
Per altra banda, si ja avises que dins el marc espanyol no podrem garantir un habitatge digne, participar en aquesta farsa no te cap sentit. Alhora si UGT i CCOO, tots sabem sindicats espanyols i de partit ho encapçalen mai podem barrejar una entitat independentista que validi la farsa de vaga organitzada.
Un pas en fals de l’ANC que com fan els teòrics partits independentistes Esquerra i Junts participen en el sistema espanyol i alhora parlen en tercera persona com si no anés amb ells. Crec hem perdut la perspectiva i amb això Espanya ha imposat el seu relat diluint qualsevol anomalia que es mantingui ferma per fer posar en primer pla les seves vergonyes i un problema no resolt que és va aturar el 2017 i que no podem ajudar a normalitzar com ara fa l’ANC amb justificacions contradictòries i allunyant-se del seu pla inicial.
La dignitat de l’ANC.