LA DIGNITAT AMAGADA

La polèmica de la intervenció de Silvia Orriols a Telemadrid, en una entrevista tallada per no canviar del català al castellà ha trencat els esquemes de l’anomenat oasi català.

El paper del polític català en aquest cas sempre és el de la submissió, acatar la anormalitat com a normalitat i fer el joc a aquesta colonització sense límits. Quan el guió és trencat i simplement s’actua amb normalitat tothom queda en evidència i sobretot els nostres molt donats a actes puntuals sense transcendència que donen pas a 364 dies de submissió total i sense fronteres.

Orriols, malgrat les peticions del presentador de la cadena madrilenya preguntant per la prohibició del birkini a les piscines de Ripoll i demanant la resposta en castellà, va rebre la resposta inesperada del manteniment de la nostra llengua com a condició per seguir i finalment desconcertat va presentar la seva cara dient que no admetia burques lingüístics i tallant la connexió.

Quan és col·labora amb aquesta xenofòbia lingüística espanyola, que ataca dia si i dia també a la nostra llengua, la menysté i intenta arraconar-la a casa en benefici del castellà en tots els àmbits, el surrealisme es torna normalitat. Una mena de mòn a l’inrevés.

En aquest cas Orriols simplement va actuar amb dignitat i exigint el mateix tracte que tindria un anglès o un alemany posem el cas amb la subtitulació de les respostes. De fet ja estava pactat que ella parlaria en català, i alhora del directe la costum i la mala intenció va trencar el pacte. Ja era hora que algú mantinguès la dignitat. Les acusacions de mala educació haurien de ser pel presentador i per la cadena que nomes s’atreviria a fer el que va fer amb un català, amb ningú mès. Nosaltres tenim una llengua i no es negociable. Com qualsevol lloc del món aquesta no enten de falses educacions i de fer veure que un altre és la comú i per tant s’ha d’utilitzar obvian que una cosa es que se sapiga una llengua, en aquest cas imposada i l’altra que sigui la teva. Una distinció que evidentment no els interessa escoltar.

Ells actuen com sempre, un país colonitzador, i els nostre partits son els vertaders culpables per no defensar la nostra llengua i jugar en aquest joc que mata la nostra llengua donant normalitat a aquesta manera de fer.

Cal respecte pels pobles i per la seva llengua. Espanya evidentment no els té, sinó sabria que independentment que els dos puguin saber una llengua determinada alhora, cal respectar la llengua pròpia de cadascú i no hi ha d’haver diferències entre un lituà i un catalò o un basc posem el cas.

En aquest cas, un 10 per Orriols.