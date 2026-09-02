LA DIADA A EXTREMADURA?
El Govern justifica els actes especials a Extremadura per la Diada per la voluntat d’integració, en una decisió clarament surrealista i de voluntat espanyolitzadora i de pèrdua de sentit del dia 11 de setembre.
De fet la consellera ha recordat la manifestació de San Boi de 1976, encara que ha oblidat el detall que defensava la independència. Ho faran el 16 i 17 de setembre i com deia volen lloar els extremenys per la seva integració a Catalunya en el context de les onades migratòries dels anys 50 i els vincles creats. El President parla de subratlla allò que ens uneix i que molta gent interessada vol separar. Insisteixen en el missatge d’una societat unida per recuperar les llibertats amb l’exemple del 76 esmentat.
Realment maquiavèlic aquest acte del Govern tergiversant i amagant la historia real per convertir la Diada en el que no es ni mai ha estat. Aquesta commemora la caiguda de Barcelona el 1714 davant les tropes de Felip V i la pèrdua de llibertats de Catalunya i la voluntat de recuperar les mateixes plenament, és a dir la independència de Catalunya. Ras i curt sense res més. El Govern encapçalat pel PSOE-PSC a la Generalitat, és a dir el 155 espanyol evidentment. Precisament fer una part de la Diada a Extremadura, una part d’Espanya de la que precisament reclames marxar seria molt surrealista.
La consellera Paneque ens parla de la voluntat de recuperar les llibertats el 76 tots junts per deixar enrere el franquisme i misteriosament oblida que la entitat convocant reclamava la independència, en un exercici habitual de cinisme i voluntat interessada de barrejar la història per fer-la invisible i intentar desvirtuar una reclamació molt clara i sense matisos. La immigra immigració extremenya pot merèixer qualsevol cosa menys un reconeixement, aquelles persones que van venir, no van venir a aixecar Catalunya com es sol vendre, van venir per sobreviure de la pobresa i la falta d’oportunitats a la seva terra i amb persones normals la integració es dona per suposada, encara que tots sabem no ha estat així amb tothom. Per tant les acusacions del President d’intents de separació son absolutament falsos, una cosa son els catalans i l’altre extremenys. Si girem la truita podriem acusar-lo d’intentar una unió interessada que és el seu objectiu, però que com a democrata hauria de saber si coincideix amb l’opinió de la societat catalana en el seu conjunt.
Evidentment, quan la imposició i el no escoltar a la gent és vol disfressar, la mesquinesa és el resultat.